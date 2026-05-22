“마음이 풀리면 밥 먹자” BTS에 영상편지 슬리피…유튜브 채널 오픈에 ‘응원 쏟아져’

‘호감캐’ 래퍼 슬리피가 과거 예능 프로그램 등에서 방탄소년단(BTS)과의 일화를 언급했던 것에 대해 진솔한 심경과 함께 미안한 마음을 전했다.

지난 21일, 슬리피는 자신의 유튜브 채널 슬리피맞아요를 통해 ‘슬리피 6년간의 소송 심경과 근황’이라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상에서 슬리피는 전 소속사와의 길었던 법적 분쟁을 마친 소회와 함께, 힘들었던 시절 묵묵히 곁을 지켜주고 손을 내밀어주었던 BTS 멤버들과의 일화를 덤덤히 털어놓았다.

슬리피는 과거 예능 프로그램 '정글의 법칙'에 함께 출연하며 인연을 맺은 BTS 멤버 진(김석진)과의 추억을 회상했다. 그는 "당시 진이 빌보드 1위를 하기 전이었는데, 먼저 전화해 '형 밥 사달라'며 다정하게 다가와 줬다"며, "내가 경제적으로 무척 힘든 시기였음에도 티를 내지 않고 기쁘게 밥을 샀던 기억이 있다"고 고마움을 표했다.

그러나 이후 소속사와의 갈등으로 법적 소송이 시작되면서 슬리피는 힘든 시기를 보냈고, 그사이 방탄소년단은 세계적인 스타로 거듭났다. 슬리피는 "당시 대중의 주목을 받고 싶었던 마음에 진과 나눈 사적인 메시지를 SNS에 연이어 게재하고, 예능 프로그램에서도 이를 언급했다"며, 동생의 배려를 사려 깊게 지켜주지 못했던 과거의 서툴렀던 행동을 자책했다.

특히 슬리피는 자신의 생활고 기사를 접한 진이 먼저 연락해 "형, 너무 힘드시면 제가 조금이라도 도와드리고 싶다"며 조심스럽게 도움의 손길을 내밀었던 미담을 공개했다. 당시 슬리피는 "돈을 빌리는 것은 원치 않는다"며 사양했으나, 이후 미안함과 고마움이 뒤섞인 마음에 선뜻 먼저 연락하지 못했다고 고백했다. 한 결혼식장에서 우연히 진을 마주쳤을 때도 미안한 마음에 다가가지 못하고 발걸음을 돌려야 했던 아쉬운 일화도 덧붙였다.

또한, 슬리피는 방탄소년단 데뷔 전 RM(김남준)의 남다른 재능을 알아보고 데뷔의 발판을 마련해 주었던 깊은 인연과 과거 피처링을 부탁했던 일화도 함께 언급했다.

슬리피는 영상 말미를 통해 "(동생들에게) 미안한 마음이 크다. 우리 남준이와 석진이가 그저 건강하게, 지금처럼만 멋지게 활동해 주길 바란다"며 진심 어린 응원을 보냈다. 이어 "나중에 마음이 조금 풀린다면 따뜻한 밥 한 끼 함께 먹고 싶다"며 위트 섞인 진심을 전했다.

한편, 슬리피는 이번 영상을 통해 지난 2019년부터 전 소속사와 무려 5년에 걸쳐 이어온 정산금 분쟁 및 생활고 관련 오해에 대해서도 명확히 설명했다. 소속사의 맞고소 등으로 얼룩졌던 긴 법적 공방은 지난해 9월, 재판부가 슬리피의 손을 들어주며 승소로 최종 마무리됐다.

긴 터널을 지나온 슬리피가 과거의 인연들에 대한 고마움을 가슴에 품고, 유튜브를 통해 새로운 도약의 신호탄을 쏜 만큼 향후 행보에 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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