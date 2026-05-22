류승범, 와이원엔터 전속계약 마무리…“새로운 행보 응원”

배우 류승범. 사진 = 뉴시스

배우 류승범이 소속사 와이원엔터테인먼트와 전속계약을 마무리한다.

와이원엔터테인먼트는 22일 공식 입장을 통해 “당사와 류승범 배우는 충분한 논의 끝에 전속계약을 종료하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “그동안 함께해 준 류승범 배우에게 감사의 마음을 전하며, 당사는 류승범 배우가 앞으로 이어갈 새로운 행보를 진심으로 응원하겠다”고 덧붙였다.

류승범은 2023년 디즈니+ 시리즈 ‘무빙’으로 국내 활동 복귀를 앞두고 와이원엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 이후 ‘가족계획’, ‘굿뉴스’ 등 작품 활동을 함께해왔다.

현재 류승범은 넷플릭스 시리즈 ‘딜러’ 막바지 촬영에 한창이다. ‘딜러’는 오는 5월 말 크랭크업 예정으로, 와이원엔터테인먼트는 전속계약 종료 시점과 맞물리는 만큼 해당 작품 관련 업무까지 함께 진행하기로 한 것으로 알려졌다.

한편 류승범은 2020년 슬로바키아 출신 화가와 결혼해 같은 해 딸을 얻었다. 현재 가족들과 함께 슬로바키아에 거주 중이며, 작품 활동 일정에 맞춰 한국과 해외를 오가고 있다.

한편 류승범은 2020년 슬로바키아인 화가와 결혼해 같은 해 딸을 얻었다. 그는 슬로바키아에 가족들과 거주하며 촬영이 있을 때만 한국을 오가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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