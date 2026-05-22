다이클로, 론칭 1주년 기념 김장훈X하하 콘서트 티켓 200장 증정 이벤트 개최

사진=다이클로(DAICLO)

오프라인 공동구매 및 리테일 미디어 플랫폼 ‘다이클로(DAICLO)’가 브랜드 론칭 1주년과 전국 200호점 돌파를 앞두고 고객 감사 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

현재 전국 190호점을 달성하며 무서운 성장세를 보이고 있는 다이클로는 오는 6월 브랜드 론칭 1주년 시점에 맞춰 200호점 고지를 무난히 밟을 것으로 전망된다. 다이클로는 이를 기념하여 가수로도 활발히 활동 중인 ‘다이클로 오류검단자이점’ 점주 김장훈과 방송인 하하가 함께하는 ‘노래만 불렀지’ 콘서트 티켓 200장을 고객들에게 전액 무료로 증정하는 특별 이벤트를 개최한다.

이번에 다이클로가 후원하는 김장훈 × 하하의 ‘노래만 불렀지’ 콘서트는 오는 6월 13일 오후 2시 서강대학교 메리홀 대강당에서 개최된다. 다이클로는 오랫동안 브랜드를 사랑해 준 고객들을 위해 1인당 2매씩, 총 100명을 추첨해 총 200석의 전용 좌석 티켓을 전액 무료(제세공과금 브랜드 부담)로 쏜다.

콘서트 티켓 이벤트 참여 방법은 간단하다. 유튜브에서 ‘다이클로’ 채널을 검색해 구독과 좋아요를 누르고 네이버 지도에서 가장 가까운 ‘다이클로’ 매장을 검색한다. 매장 상세 페이지 하단의 ‘오픈채팅방’에 참여한 뒤, 공지사항에 있는 주문 링크에 접속하고 ‘김장훈 X 하하 콘서트 티켓’ 이벤트 상품을 선택하여 본인 이름과 전화번호를 입력하면 신청이 끝난다.

다이클로 관계자는 “좋은 제품을 가장 싸게 살 수 있는 생활 밀착형 공동구매 플랫폼으로서 고객들의 성원 덕분에 1년 만에 200호점 돌파라는 경이로운 기록을 눈앞에 두게 되었다”라며 “직접 다이클로 매장을 운영하며 상생 모델에 동참하고 있는 가수 김장훈 씨와 하하 씨의 명품 공연을 통해 다이클로 고객들이 6월의 특별한 추억을 선물 받으시길 바란다”고 전했다.

한편 다이클로는 매장 내 대형 미디어 빌보드를 통한 광고 수익을 가맹점주들과 나누는 혁신적인 ‘상생형 리네뉴 쉐어(Revenue Share)’ 모델을 도입하며 소상공인과 상생하는 대한민국 대표 오프라인 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

이벤트와 관련된 자세한 신청 방법 및 내용은 다이클로 공식 유튜브 채널의 고정 댓글을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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