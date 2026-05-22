임윤아, 생일 기념 일일 라디오 DJ로…전 세계 동시 생중계

임윤아(에스엠엔터테인먼트 소속)가 팬들과 생일파티를 연다.

임윤아는 자신의 생일을 기념해 오는 5월 30일 오후 5시 30분부터 임윤아 공식 유튜브 채널 ‘Yoona’s So Wonderful Day’를 비롯해 틱톡(TikTok) 소녀시대 공식 채널 등을 통해 생일 기념 온라인 라이브 ‘YOONA's One Day Radio 90.530MHz’를 전 세계에 동시 생중계한다.

이번 생일 기념 온라인 라이브에서 임윤아는 일일 라디오 DJ로 변신한다. 자신만의 따뜻하고 사랑스러운 감성이 묻어나는 진행으로 지친 일상에 비타민 같은 활기를 선사할 것으로 기대된다.

특히 이날 임윤아는 생일 기념 온라인 라이브에서만 단독으로 만날 수 있는 스페셜한 미션까지 수행할 예정으로, ‘팬 취향 저격’ 코너들을 야심 차게 준비해 뜨거운 관심을 모은다.

여기에 라디오 콘셉트에 걸맞게 팬들이 보내온 사연을 직접 읽고 이들의 소중한 기념일을 하나하나 축하해 주는 시간도 마련, 팬들에게 받은 사랑을 그대로 돌려주고자 하는 임윤아의 애정 어린 마음까지 정성스레 전할 계획이다.

한편, 임윤아는 스크린과 브라운관을 넘나드는 활발한 연기 활동은 물론, 광고, 패션, 뷰티 등 다양한 분야에서 ‘대체 불가’한 영향력을 발휘하며 글로벌 퀸의 행보를 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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