박시윤, MBC ‘오십프로’ 캐스팅… 신하균과 호흡 ‘기대 만발’

배우 박시윤이 MBC 새 금토드라마 '오십프로'를 통해 시청자 눈길을 사로잡는다.

22일 오전 새벽엔터테인먼트는 "박시윤이 MBC 새 금토드라마 '오십프로'에 김진수 역으로 출연한다. 앞서 다채로운 작품을 통해 선악을 오가며 강렬한 연기력을 드러냈던 박시윤이 구축할 새로운 캐릭터에 많은 기대를 부탁드린다"고 알렸다.

‘오십프로’(극본 장원섭, 연출 한동화)는 평범해 보이지만 한때 이름 좀 날리던 세 남자가 다시 움직이게 되며 벌어지는 짠물 액션 코미디다. 몸은 녹슬었지만 의리와 본능만은 살아 있는 세 남자의 이야기를 그린 작품으로, 공개 전부터 신하균, 오정세, 허성태라는 연기파 배우들의 만남으로 화제를 모았다.

박시윤은 극 중 영선중앙고 일진 김진수 역을 맡는다. 김진수는 주인공 정호명(신하균 분)을 영선중앙고까지 직접 찾아오게 만드는 인물로 현실감 넘치는 연기력으로 대선배 신하균과 호흡을 맞추며 극의 긴장감과 재미를 동시에 이끌어낼 예정이다.

앞서 박시윤은 SBS ‘모범택시3’에서 소름 돋는 지능형 범죄 빌런으로 등장해 시청자들에게 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 반면 MBC ‘판사 이한영’에서는 이한영(지성 분)의 절친인 석정호의 아역을 맡아 의리 있는 친구의 모습을 보여주며 폭넓은 캐릭터 소화력으로 사랑받았다.

이외에도 '백번의 추억', '나미브', '커넥션', '무빙' 등 굵직한 작품에서 개성 넘치는 연기를 선보이며 스펙트럼을 넓히고 있는 박시윤은 차기작까지 확정 짓고 본격적인 촬영을 앞두고 있다.

한편 박시윤이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 오늘(22일) 밤 9시 50분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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