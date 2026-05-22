'퍼포먼스 퀸' 있지, '마와진' 헤드라이너…모로코 간다

ITZY(있지)가 세계적 페스티벌 마와진(Mawazine) 헤드라이너로 팬들을 만난다.

ITZY는 오는 6월 23일(현지시간) 모로코 라바트에서 열리는 대형 뮤직 페스티벌 마와진의 메인 스테이지 OLM Souissi에 오른다. 마와진 페스티벌 첫 출연에 헤드라이닝 무대를 장식하는 ITZY는 탁월한 춤 실력과 특유의 무대 에너지로 월드와이드 관중과 소통하며 '퍼포먼스 퀸' 활약세를 넓힌다는 각오다.

2001년 첫 개최된 마와진 페스티벌은 매년 250만 명 이상의 관중이 모이는 글로벌 음악 축제다. 윌 스미스(Will Smith), 50 센트(50 Cent), 베키 지(Becky G), 릴 베이비(Lil Baby) 등 세계적 스타들이 무대에 올랐으며, 올해는 ITZY를 비롯한 티에스토(Tiesto), 니키 잼(Nicky Jam), 레마(Rema)와 같은 유수 뮤지션이 함께 한다.

ITZY는 5월 18일 새 미니 앨범 'Motto'(모토)와 동명 타이틀곡을 발매하고 컴백했다. 신곡은 깊은 리버브 이펙트와 은은한 패드 신스가 어우러져 신비롭고 입체적 사운드로 구현돼 초여름 감성을 채운다. 국내외 팬들은 청량감이 깃든 트렌디 멜로디를 향해 "청량 있지 최고", "시원하고 상쾌한 느낌이라 요즘 듣기 딱 좋다", "ITZY의 또 다른 매력", "보고 있으면 기분 좋아지는 ITZY 무대", "환하게 웃고 있는 멤버들 표정이 이 곡 무대를 완성한다"처럼 뜨거운 반응을 보내고 있다.

기세를 몰아 오늘(22일) 타이틀곡 'Motto'를 색다르게 감상할 수 있는 리믹스 버전 'Motto (Remixes)'(모토 (리믹시스))를 발표한다. 'Motto (Remixes)'에는 잉글리시(English), 밴드(Band), 언플러그드(Unplugged), 인스트루멘털(Instrumental) 음원까지 총 네 트랙이 수록됐다. 같은 날 미국에서 'Motto' 피지컬 앨범을 발매하고 국내외 팬심을 모두 끌어당긴다

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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