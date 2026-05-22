병원 앞 현수막, 포털 검색광고, 블로그 후기 이벤트. 동네 병원 하나를 찾아보면 쉽게 접할 수 있는 콘텐츠다. 수년 전부터 병원업계에 불어닥친 디지털 마케팅 열풍은 이제 거의 모든 의료기관이 동일한 채널, 동일한 방식으로 경쟁하는 포화 상태로 이어지고 있다.

그런데 최근 이 흐름에 변화의 조짐이 일고 있다. 광고비를 늘리는 대신 지역사회 안에 깊이 뿌리를 내리는 방식으로 환자 신뢰를 쌓는 병원들이 하나둘 등장하면서다.

국내 병원 마케팅 시장은 오랫동안 '노출 경쟁'의 논리로 움직여 왔다. 검색 결과 상단에 이름을 올리고, 블로그 포스팅 수를 늘리고, 온라인 후기를 관리하는 방식이 업계 표준처럼 자리 잡았다. 하지만 이 방식의 한계도 점차 뚜렷해지고 있다. 의료 서비스는 소비재와 달리 소비자가 선택에 높은 신뢰를 요구하는 분야다. 광고에서 병원 이름을 봤다는 이유만으로 내원을 결정하는 환자는 많지 않다.

특히 정형외과, 신경외과, 마취통증의학과처럼 통증 치료를 중심으로 하는 진료과목일수록 이런 경향은 더 두드러진다. 이 같은 진료과의 환자 대부분은 중장년·고령층이며, 온라인 정보보다 주변의 입소문이나 지역사회 평판에 더 크게 의존하는 경향이 있다. 아무리 많은 예산을 광고에 쏟아도, 지역 내 신뢰가 뒷받침되지 않으면 실제 환자 유입으로 이어지기 어렵다는 것이다.

수마케팅 강수경 대표

◆지역 커뮤니티 안으로 들어간 병원

최근 의료 소비자들의 선택 기준이 변화하면서 단순한 온라인 상위노출 중심 마케팅은 점차 한계를 보이고 있다. 이에 따라 지역 커뮤니티 중심의 병원 브랜딩 전략이 새로운 대안으로 주목받고 있다. 핵심은 병원이 광고를 통해 환자에게 다가가는 것이 아니라, 환자가 이미 속해 있는 지역사회 안에서 병원이 자연스럽게 존재감을 갖게 만드는 것이다.

구체적인 방식은 다양하다. 지역 기관과의 업무협약(MOU) 체결, 사회공헌 활동 후원, 지역 스포츠 클럽·노인회·복지관 등 커뮤니티와의 지속적인 접점 형성이 대표적이다. 지역 주민들이 이미 친숙하게 여기는 커뮤니티나 인물을 통해 병원이 알려지면, 광고보다 훨씬 강력한 신뢰 형성이 이루어진다. 단발성 이벤트가 아닌 지속적인 참여 구조를 통해 신뢰가 누적되기 때문에, 장기적인 환자 유입 기반으로 이어진다는 점에서도 주목된다.

이러한 흐름의 실제 사례가 경기도 의정부에서 나왔다. 해당 신경외과는 기존의 광고 중심 운영에서 벗어나 지역 밀착형 활동으로 방향을 전환했다. 병원이 지역 나눔 활동을 후원하고, 수마케팅이 이를 기획·제안하며, 지역 통장과 병원 직원들이 직접 참여하는 방식으로 자원봉사단체 '온마음돌봄단'이 꾸려졌다.

온마음돌봄단

봉사단 활동은 복지관 연계 봉사, 어르신 대상 건강 프로그램, 환경정화 활동, 공연·문화 체험 등으로 다양하게 구성됐다. 지역 주민과 함께하는 나눔 활동을 통해 형성된 긍정적인 경험과 신뢰가 병원에 대한 인식 개선으로 이어지는 흐름을 보이고 있으며, 결과적으로 광고 의존도를 낮추면서도 지역 기반의 안정적인 환자 유입 구조를 갖춰가고 있다.

◆"브랜딩은 광고가 아니라 관계"

이 전략을 설계하고 실행한 수마케팅의 강수경 대표는 병원 마케팅의 방향이 근본적으로 달라져야 한다고 강조한다.

강 대표는 "지금까지 병원 마케팅은 얼마나 많이 보여주느냐의 싸움이었다"라고 운을 뗐다. 그는 "하지만 의료는 결국 신뢰의 산업이다. 환자가 병원 문을 열고 들어오는 건 광고를 봤기 때문이 아니라, 그 병원을 믿기 때문"이라며 "우리가 지향하는 지역 밀착 브랜딩은 그 신뢰를 광고비로 사는 게 아니라, 실제 지역사회와의 관계 안에서 직접 쌓아가는 방식"이라고 설명했다.

수마케팅 제공

특히 고령 환자 비중이 높은 통증 치료 병원일수록 이 전략의 효과가 뚜렷하게 나타난다는 게 강 대표의 설명이다. 그는 "처음에는 느리게 느껴질 수 있지만, 한 번 형성된 지역 신뢰는 어떤 광고보다 오래, 그리고 깊게 작동한다"고 말했다.

병원 마케팅 업계에서는 이 같은 흐름이 앞으로 더 확산될 것이라는 전망이 나온다. 디지털 광고 비용이 지속적으로 오르고 경쟁이 심화되면서, 동일한 채널에서의 노출 경쟁만으로는 차별화가 어렵기 때문이다. 강수경 대표는 "병원이 '지역 구성원'으로 인식되는 순간, 그 신뢰는 자연스럽게 환자 유입으로 이어진다"며 "광고를 줄이고 관계를 쌓는 행위가 당장은 느려 보이는 이 전략이 오히려 병원의 장기 성장을 위한 가장 빠른 길일 수 있다는 인식이 조금씩 퍼지고 있다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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