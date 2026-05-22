김규리 자택서 강도 행각…40대 남성 구속 심사

배우 김규리. 사진 = 뉴시스

배우 김규리 자택에 침입해 범행을 저지른 40대 남성의 구속 심사가 22일 열린다.

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 이날 오후 3시 30분 강도상해 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

A씨는 지난 20일 오후 9시께 서울 북촌한옥마을에 위치한 김규리의 자택에 침입해 금품을 요구하고, 집 안에 있던 이들을 폭행한 혐의를 받고 있다. 당시 자택에는 김규리와 또 다른 여성 1명이 함께 있었던 것으로 전해졌다.

두 사람은 감시가 느슨해진 틈을 타 집 밖으로 빠져나와 인근 행인에게 도움을 요청했으며, 이 과정에서 골절과 타박상 등의 부상을 입은 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 사건 발생 약 3시간 뒤인 21일 오전 0시께 서울 시내 한 장소에서 자수한 A씨를 검거했다. 경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]