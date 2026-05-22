‘논산 효자’ 남궁진, 논산경찰서 첫 홍보대사 임명

가수 남궁진이 논산경찰서 공식 1호 홍보대사로 이름을 올렸다.

남궁진은 지난 21일 진행된 위촉식에서 논산경찰서 홍보대사로 위촉됐다. 특히 이번 위촉은 논산경찰서 공식 1호 홍보대사라는 점에서 더욱 의미를 더했다.

논산경찰서 홍보대사는 1년 임기의 무보수 명예직으로, 보이스피싱 예방과 교통안전 등 주요 민생 범죄 예방 활동은 물론 경찰의 다양한 맞춤형 치안 정책을 시민들에게 친근하게 전하는 ‘소통 메신저’의 역할을 수행한다.

남궁진은 “고향인 논산에서 주민들의 안전을 지키는 논산경찰서의 홍보대사로 위촉되어 대단히 영광스럽고 어깨가 무겁다”며 “범죄로부터 안전하고 행복한 지역사회를 만들기 위해 경찰의 다양한 정책을 성실히 전달하고, 범죄 예방 홍보에 최선을 다하겠다”고 진심 어린 소감을 전했다.

논산경찰서장은 “남궁진 씨를 홍보대사로 위촉하게 되어 기쁘고 든든하다”며 “밝고 바른 이미지로 우리 서의 치안 정책을 주민들에게 더욱 친숙하게 전달하는 가교 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 전했다.

이번 위촉 이후 남궁진은 앞으로 지역 주민들과 가까이 소통하며 안전 문화 확산을 위한 다양한 홍보 활동에 참여한다는 계획이다.

남궁진은 ‘미스터트롯3’에서 최종 10위에 오르며 대중에게 이름을 알렸다. 현재는 TV조선 건강박사 옹달쌤에 고정 출연 중이며, 소속사 선배 가수 나상도와 함께 BTN 라디오 ‘쾌남열전’ 더블 DJ로 활약하는 등 다채로운 행보를 이어가고 있다. 또한 지난 3월 대한가수협회에서 신인가수상을 받으며 ‘트롯 기대주’로서 존재감을 확실히 각인시켰다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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