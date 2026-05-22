우디, ‘태양의 후예’ 다비치 OST 리메이크…원곡과 다른 매력 온다

싱어송라이터 우디(Woody)가 스테디셀러 드라마 OST ‘이 사랑’ 리메이크 앨범 라인업에 이름을 올렸다.

우디가 가창한 ‘이 사랑’이 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 오랜 시간 사랑 받아온 명곡을 우디만의 스타일로 재해석한다.

원곡인 다비치의 ‘이 사랑’은 드라마 ‘태양의 후예’를 대표하는 OST 중 하나로, 헤어진 연인을 향한 그리움과 미처 전하지 못한 미안함, 사랑했던 순간들에 대한 애틋한 감정을 담아낸 곡이다. 발매 이후 지금까지도 꾸준히 사랑받으며 대표적인 드라마 OST 명곡으로 자리매김하고 있다.

우디는 원곡 특유의 서정적인 분위기와 감성을 유지하면서도 담백하면서도 호소력 짙은 보컬을 더해 한층 깊어진 감정선을 완성했다. 섬세한 표현력과 짙은 음색이 어우러지며 원곡과는 또 다른 매력을 선사한다는 계획이다.

특히 이번 프로젝트에는 앞서 ‘어제보다 슬픈 오늘’ 리메이크 작업을 통해 우디와 호흡을 맞춘 신성진 작곡가가 편곡에 참여해 완성도를 높였다. 원곡 특유의 깊은 여운 위에 현대적인 사운드와 세련된 편곡을 더해 기존 리스너들에게는 향수를, 새로운 리스너들에게는 신선한 감동을 전할 예정이다.

우디는 ‘사막에서 꽃을 피우듯’, ‘이 노래가 클럽에서 나온다면’, '두 사람' 등 다수의 히트곡을 통해 독보적인 감성과 음색을 인정받아 왔다. 꾸준한 음원 강세를 이어가며 믿고 듣는 싱어송라이터로 자리잡은 가운데, 이번 ‘이 사랑’ 리메이크를 통해 또 한 번 리스너들의 감성을 자극할 것으로 기대된다.

우디가 참여한 ‘태양의 후예’ OST ‘이 사랑’ 리메이크는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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