“이웃손발시선”으로 확인하세요… 여름철 놓치기 쉬운 뇌졸중 신호

낮 기온이 30도를 오르내리며 어지럼증과 보행 이상으로 의료기관을 찾는 환자가 늘고 있다. 많은 이들이 갑작스러운 어지럼을 더위나 피로 탓으로 넘기지만, 정부경 경산중앙병원 신경과 전문의는 “잠깐 왔다 사라진 어지럼이 오히려 더 위험할 수 있다”고 경고한다.

특히 땀으로 인한 탈수와 혈액 점도 증가, 기존 혈관 협착 등이 겹치는 여름철에는 뇌혈류가 흔들리며 뇌졸중 위험 신호가 나타날 수 있다.

건강보험심사평가원 자료에서도 뇌졸중은 흔히 알려진 ‘겨울 질환’과 달리 여름철 환자 수가 겨울철보다 많은 것으로 집계된 바 있다. 의료진은 갑작스럽게 시작된 어지럼과 비틀거림을 단순 컨디션 저하로 넘기지 말고, “평소와 다른 신호”로 받아들일 필요가 있다고 조언한다.

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◆잠깐 휘청하고 괜찮아졌다면… ‘5분짜리 어지럼’이 더 위험

특히 위험한 경우는 증상이 잠시 나타났다가 금세 괜찮아지는 경우다. 의료계에서는 이런 짧은 신경학적 증상을 ‘일과성 허혈 발작(TIA)’으로 분류한다. 흔히 ‘미니 뇌졸중’이라고도 불리는데, 뇌혈류가 일시적으로 막혔다가 다시 회복되는 상태다.

문제는 증상이 사라졌다고 안심할 수 없다는 점이다. 일과성 허혈 발작 환자는 실제 뇌졸중으로 이어질 위험이 높다. 대한뇌졸중학회는 TIA 환자에서 1주일 이내 약 12%, 3개월 이내 약 18%에서 실제 뇌졸중이 발생하는 것으로 안내한다.

정부경 전문의는 “아침에 잠깐 휘청했는데 금방 괜찮아졌다며 며칠 뒤 외래를 찾는 분들 가운데 MRI에서 작은 뇌경색이 발견되는 경우가 적지 않다”며 “그 5분짜리 어지럼이 본격적인 뇌졸중이 오기 전 보내는 경고 신호였던 셈”이라고 설명했다.

이어 “어지럼증은 병명이 아니라 증상”이라며 “같은 어지럼이라도 귀의 문제, 혈압 이상, 뇌혈관 문제 등 원인이 완전히 다르기 때문에 이 어지럼이 뇌에서 온 것인지를 빠르게 가려내는 것이 중요하다”고 강조했다.

◆웃고, 팔 들고, 말해보자… ‘이웃손발시선’ 확인

대한뇌졸중학회는 일반인이 뇌졸중을 빠르게 의심할 수 있는 신호를 ‘이웃손발시선’으로 정리한다. 갑자기 어지럽거나 몸이 한쪽으로 기우는 느낌이 들 때, 다음 네 가지를 확인하는 방식이다.

▲이웃: “이~” 하고 웃지 못하는 경우다. 웃었을 때 한쪽 입꼬리만 처지거나 얼굴 한쪽이 잘 움직이지 않으면 안면마비를 의심해야 한다.

▲손: 두 손을 앞으로 나란히 뻗지 못하거나 한쪽 팔·다리에 힘이 더 없는 경우다. 양팔을 들었을 때 한쪽 팔이 스르륵 내려가거나, 한쪽 다리에 힘이 빠져 걷기 어려우면 편측마비 신호일 수 있다.

▲발: 발음이 어눌해지거나 말이 통하지 않는 경우다. 간단한 문장을 따라 말하지 못하거나, 말은 하는데 발음이 흐려지고, 상대방 말을 이해하지 못하면 구음장애나 실어증 가능성을 봐야 한다.

▲시선: 시선이 한쪽으로 쏠리는 경우다. 눈동자나 고개가 한 방향으로 돌아가고, 반대쪽을 잘 보지 못하거나 부르면 시선을 맞추기 어려운 모습은 안구편위로 볼 수 있다.

이 중 하나라도 평소와 다르게 나타나고 갑작스러운 어지럼, 비틀거림, 보행 이상이 동반된다면 즉시 119에 신고해 뇌졸중 진료가 가능한 병원으로 이동해야 한다. 증상이 잠시 가라앉았더라도 기다려보는 판단은 위험할 수 있다.

◆‘괜찮아졌다’가 가장 위험… 놓치기 쉬운 골든타임

뇌졸중 치료에서 가장 중요한 숫자는 ‘4.5시간’이다. 증상 발생 후 이 시간 안에 혈전용해 치료를 시작해야 후유증을 줄일 가능성이 높아진다.

하지만 대한뇌졸중학회 ‘뇌졸중 팩트시트 2024’에 따르면 2022년 기준 허혈성 뇌졸중 환자 중 증상 발생 후 3.5시간 안에 병원에 도착한 환자는 26.2%에 불과했다. 증상이 잠시 좋아졌다는 이유로 병원 방문을 미루다 치료 시기를 놓치는 경우가 적지 않은 셈이다.

정부경 전문의는 “결과적으로 단순 이석증이나 기립성 저혈압으로 확인되는 경우도 많지만, 위험한 원인을 배제했다는 사실 자체가 환자에게는 중요한 진료”라며 “평소와 다른 어지럼, 갑작스러운 비틀거림이 생겼다면 ‘좀 쉬면 낫겠지’보다 병원을 먼저 떠올리는 것이 안전하다”고 말했다.

◆정부경 전문의가 말하는 여름철 어지럼·뇌졸중 예방 팁 -갈증 나기 전에 물 마시기 무더위에 땀을 많이 흘리면 혈액 점도가 높아질 수 있다. 특히 고혈압·당뇨·고지혈증 환자는 수분 섭취를 의식적으로 챙기는 것이 좋다. -갑자기 벌떡 일어나지 않기 누운 자세나 앉은 자세에서 갑자기 움직이면 혈압 변화로 어지럼이 심해질 수 있다. 잠시 호흡을 가다듬고 천천히 움직이는 습관이 도움이 된다. - ‘이웃손발시선’ 기억하기 웃을 때 입꼬리, 양팔 힘, 발음과 말 이해, 시선 방향을 확인하는 습관이 중요하다. 하나라도 평소와 다르면 즉시 119를 고려해야 한다. - ‘괜찮아졌네’ 하고 넘기지 않기 5분 만에 증상이 사라졌더라도 뇌혈류 이상 신호일 수 있다. 갑작스러운 어지럼과 휘청거림이 있었다면 신경과 진료나 응급 평가를 서두르는 편이 안전하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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