나이가 들수록 몸이 예전 같지 않다고 느끼는 순간이 많아진다. 계단을 오를 때 숨이 차고 의자에서 일어날 때 다리에 힘이 부족하며 예전보다 걸음이 느려졌다고 느끼기도 한다. 많은 사람이 이를 자연스러운 노화로 받아들이지만 실제로는 단순한 나이의 문제가 아니라 근감소증의 신호일 수 있어 주의해야 한다.

근감소증은 말 그대로 근육이 줄어드는 상태를 의미한다. 하지만 단순히 근육량만 감소한 것을 뜻하지는 않는다. 근육량 감소와 함께 근력 저하, 신체 기능 저하가 동반될 때 근감소증으로 볼 수 있다. 특히 척추 질환이 있거나 허리 통증, 관절 통증으로 활동량이 줄어든 사람은 근육이 더 빠르게 약해질 수 있어 경각심을 가져야 한다.

근감소증을 확인하는 가장 대표적인 방법은 악력 검사다. 손으로 쥐는 힘은 전신 근력과 밀접한 관련이 있어 중요한 평가 기준이 된다. 남성은 28kg 이하, 여성은 18kg 이하일 경우 근감소증을 의심할 수 있다. 여기에 의자에서 팔을 쓰지 않고 다섯 번 일어나는 검사, 6m 보행 속도 측정 등을 함께 시행하면 하지 근력과 균형 능력, 전반적인 신체 기능을 확인하는 데 도움이 된다.

특히 의자에서 다섯 번 일어나는 데 12초 이상 걸리거나 6m 보행 속도가 초당 1m 이하로 떨어진다면 가볍게 넘기지 말아야 한다. 이러한 변화는 단순히 불편함에 그치지 않고 낙상 위험, 보행 능력 저하, 척추와 관절 부담 증가로 이어질 수 있다. 결국 근감소증은 근육만의 문제가 아니라 일상생활 독립성 및 삶의 질을 좌우하는 중요한 건강 지표라고 할 수 있다.

근감소증 예방 및 관리를 위해 무리한 운동보다 꾸준히 반복할 수 있는 근력 운동이 중요하다. ‘의자 스쿼트’나 ‘벽 스쿼트’는 하체와 코어 근육을 자극하는 데 도움이 되며 ‘브릿지 운동’의 경우 엉덩이와 허리 주변 근육을 강화하는 데 활용할 수 있다. 바닥에 누운 상태에서 발로 바닥을 밀어낸다는 느낌으로 엉덩이 근육을 살짝 들어 올린다. 양쪽 엉덩이를 모아 수축감을 느끼고 5초간 유지한 뒤 천천히 내려오며, 이를 10회, 2~3세트 반복한다.

Chat gpt 생성형 이미지 = 브릿지 운동

상체 근력도 함께 관리해야 한다. 벽을 짚고 하는 팔굽혀펴기는 부담을 줄이면서 팔과 어깨, 가슴 근육을 자극할 수 있다. 이처럼 근감소증은 어느 날 갑자기 찾아오는 질환이 아니다. 걷는 속도가 느려지고 앉았다 일어나는 동작이 힘들어지며 계단이 부담스러워지는 등 작은 변화에서 시작된다. 따라서 몸이 보내는 신호를 단순한 노화로 넘기지 말고 근력과 신체 기능을 점검하는 계기로 삼아야 한다.

고도일병원 고도일 병원장은 "건강한 노년은 그저 오래 사는 것만으로 완성되지 않는데 스스로 걷고 일어서며 움직일 수 있는 힘을 유지하는 것이 중요하다"며 "근감소증 관리를 위한 오늘의 작은 운동이 내일의 보행 능력을 지키고 꾸준한 근육 관리가 삶의 자립성을 지키는 가장 현실적인 방법이 될 수 있다"고 조언했다.

◆고도일 원장이 말하는 근감소증 예방·관리 팁 -반복 가능한 근력 운동부터 시작하기 근감소증 관리는 강도보다 꾸준함이 중요하다. 의자 스쿼트, 벽 스쿼트처럼 매일 할 수 있는 동작부터 시작하는 것이 좋다. -하체·균형 감각 함께 챙기기 브릿지 운동은 엉덩이와 허리 주변 근육 강화에 도움이 된다. 까치발 들기, 옆으로 다리 들기, 계단 오르기, 빠르게 걷기도 하지 근력과 균형 유지에 활용할 수 있다. -상체 근력도 놓치지 않기 벽 팔굽혀펴기는 팔·어깨·가슴 근육을, 밴드 로우 운동은 등과 견갑골 주변 근육을 자극하는 데 도움이 된다. -짧게라도 매일 반복하기 하루에 짧은 시간이라도 꾸준히 반복해 근육에 적절한 자극을 주는 습관이 필요하다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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