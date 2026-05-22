장동주 “지금이 마지막 기회”…신체 훼손 영상 공개 후 고개 숙였다

배우 장동주. 사진 = 뉴시스

배우 장동주가 자신의 신체를 훼손하는 장면이 담긴 영상을 공개해 우려를 사고 있다.

장동주는 22일 자신의 SNS에 “죄없는 새끼 손가락을 잘랐다”라며 신체를 훼손하는 모습이 담긴 영상을 게재했다.

그는 “나 자신과 수천 번도 넘게 지키지 않은 약속, 가족, 친구, 지인, 동료들에게도 지키지 못했던 수많은 약속, 마지막으로 아버지와 새끼손가락 걸고 했던 지키지 못한 약속”을 언급하며 “그 수없이 많은 지키지 못한 약속을 한 이 새끼손가락이 미워 잘라버렸다”고 밝혔다.

이어 “이 위기를 기회로 삼아 2년 전 원래 내 모습 반드시 찾고 만다. 정신 차리자. 지금이 마지막 기회다”라고 덧붙였다.

영상 공개 후 논란이 커지자 장동주는 “제 신체를 학대하는 영상을 올려 진심으로 죄송하다”며 “해당 영상은 누군가를 위협하거나 극단적인 선택을 암시하기 위한 행동이 아니라, 스스로의 잘못된 삶에 대한 다짐을 뇌에 새기고자 올린 영상”이라고 해명했다. 또한 “현재 가족들과 함께 치료와 회복을 위한 도움을 받으며 마음을 다잡고 있다”고 전했다.

앞서 장동주는 지난 1월 해킹범의 협박으로 수십억 원대 금전 피해를 입었다고 밝힌 바 있다. 그는 현재 약 7억~8억 원의 채무가 남아 있으며, 지속적인 채무 압박으로 정상적인 배우 활동이 어려워 은퇴를 결심했다고 설명했다.

다만 소속사 매니지먼트 더블유 측은 다른 입장을 내놨다. 소속사는 “장동주 배우의 은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 배우 본인의 일방적인 판단으로 이루어진 사안”이라며 “이번 사안은 계약 기간 중인 배우로서의 책임과 신뢰를 저버린 매우 무책임한 행동으로, 이로 인해 발생한 혼란과 피해의 책임은 전적으로 배우 본인에게 있음을 분명히 밝힌다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]