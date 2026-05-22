수원S서울병원, FBT통증학회 문철진 회장 초청 통증치료 강의 진행

수원 S서울병원은 최근 FBT통증학회 문철진 회장을 초청해 통증 주사치료 관련 원내 강의를 진행했다고 밝혔다.

이번 강의에는 김종우 병원장과 한석 신경외과 원장 등 평소 비수술 통증치료에 관심을 가져온 의료진이 참석했다. 의료진은 새로운 통증치료 접근법에 대한 이론과 실제 적용 사례를 공유받고, 향후 임상 현장에서의 활용 가능성을 논의했다.

FBT통증학회는 통증 치료 연구와 교육을 목적으로 활동하는 통증의학 전문단체다. 문철진 회장은 기독교 정신을 바탕으로 통증치료를 연구하는 의료인 모임인 누가의사회 활동을 이어오며, 개원의들을 중심으로 통증치료 관련 연구와 교육을 진행해왔다. 이후 다년간의 임상 경험과 연구를 토대로 FBT통증학회를 설립하고, 국내 통증치료법의 발전과 확산을 목표로 활동하고 있다.

이번 강의에서는 FBT통증학회가 연구 중인 통증 주사치료의 기본 개념과 접근 방식이 소개됐다. 해당 치료는 통증이 발생하는 부위의 조직 변화와 기능 저하에 주목해, 피하지방층 등 연부조직 상태를 평가하고 주사치료를 통해 통증 완화와 기능 개선을 돕는 방식으로 설명됐다.

강의 후에는 일부 직원과 지인을 대상으로 시연도 진행됐다. 참석자들은 어깨 등 관절 움직임의 변화와 통증 반응을 직접 확인하며 치료 원리와 적용 방식에 대한 이해를 높였다. 병원 의료진 역시 해당 치료법의 임상적 가능성에 관심을 보이며, 지역 환자에게 안전하고 효과적인 치료를 제공하기 위한 추가 연구와 교육을 이어가기로 했다.

수원S서울병원 관계자는 “통증치료는 환자 상태에 따라 원인과 양상이 다양하게 나타나는 만큼, 지속적인 연구와 치료법 업데이트가 중요하다”며 “앞으로도 검증된 치료 접근법을 꾸준히 살피고 의료진 교육을 강화해 지역 주민에게 보다 나은 의료서비스를 제공하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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