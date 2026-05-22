세계가 알아봤다…이찬원 당부한 '유방암 편', 세계가 알아봤다

KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'이 2년 연속 텔리 어워즈(The Telly Awards)의 'GENERAL-HEALTH & SAFETY' 부문에서 동상을 수상하며 세계를 흔들었다.

대한민국 최초의 의학 스토리텔링 프로그램 '셀럽병사의 비밀'은 제47회 텔리 어워즈(The Telly Awards)에 출품한 유방암 편으로 'GENERAL-HEALTH & SAFETY' 부문에서 동상을 수상했다. 텔리 어워즈는 전통적인 방송 콘텐츠부터 다양한 스크린과 소셜 미디어를 포함한 영상·브랜디드 콘텐츠 전반까지 심사하는 국제 시상식이다. 매해 전 세계에서 13,000편이 넘는 작품이 출품된다. 올해 시상식의 주제는 'Capture the Original'로, '셀럽병사의 비밀'은 지난해 같은 부문에 출품한 '오드리 헵번' 편으로 동상을 수상한 데 이어, 이번이 두 번째 수상으로 화제를 모았다.

이번 텔리 어워즈 동상을 수상한 '셀럽병사의 비밀' 30회 방송 유방암 편에서는 유방암 경험자인 유방암 전문의 박경화 교수와 배우 박은혜가 게스트로 출연했다. 고대 이집트의 파피루스서부터 기록된 유방암의 역사를 유방암 4기 판정을 받은 할리우드의 인기 스타이자, '영원한 줄리엣'으로 불리는 올리비아 허시의 삶과 촘촘하게 이어 심도 있는 설명으로 많은 시청자의 호응을 끌었다.

특히 '카사블랑카'의 여주인공 잉그리드 버그만, 세계에서 가장 영향력 있는 100인에 이름을 올린 안젤리나 졸리 등 유방암과 관련 있는 여러 스타들의 사례를 풍부하게 담아 유방암에 대한 경각심과 희망을 전했다. 당시 MC 이찬원도 "오늘 어머니께 이번 '셀럽병사의 비밀'만큼은 꼭 본방 사수하시라고 특별히 당부하겠다"면서 큰 관심을 보였다.

2024년 12월 시즌제로 출발한 '셀럽병사의 비밀'은 시청자들에게 셀럽들의 삶과 죽음을 의학적으로 전달한다. 매회 새로운 게스트와 함께 장도연X이찬원X이낙준 세 MC의 안정적인 케미는 재미와 볼거리를 더하며 호평을 이끌고 있다.

한편, 다음 주 5월 26일(화) 밤 8시 30분 '셀럽병사의 비밀'은 2026 부처님 오신 날을 맞이해 '무소유'로 청년들의 가슴에 울림을 안긴 법정 스님 편이 방송된다. '셀럽병사의 비밀'은 매주 화요일 밤 8시 30분 KBS 2TV에서 방송되며, 이후 웨이브(wavve)에서도 볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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