“숙변까지 빼낸다” 문정희, 자신만만 쾌변밥상 2탄 공개

‘신상출시 편스토랑’ 문정희가 쾌변밥상 2탄으로 시청률을 끌어올린다.

5월 22일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 문정희가 또 한 번 쾌변전도사로 나선다. 앞서 문정희는 ‘편스토랑’을 통해 몇십 년 묵은 변비도 뚫는 쾌변 3종 세트를 공개해 동영상 조회수 100만 돌파, 쑥가루 품절 사태 유발 등 폭발적인 화제를 모았다. 이에 문정희가 더 강력한 효과를 장담한 쾌변밥상 2탄은 무엇일지 ‘편스토랑’에서 공개된다.

이날 공개되는 VCR 속 문정희는 장 건강의 중요성을 강조하며 더욱 강력해진 쾌변 레시피 2종을 선보였다. 첫 번째 요리를 앞두고 문정희는 "쉽게 구할 수 있는 재료로 가격도 저렴하다”라며 쾌변 레시피의 핵심 식재료를 공개했다. 이 식재료의 등장에 ‘편스토랑’ 식구들은 일제히 깜짝 놀랐다고. 과연 문정희의 쾌변밥상 핵심 식재료가 공개될 예정이다.

문정희의 쾌변밥상 두 번째 요리는 식재료는 물론 '3초' 만에 완성되는 초간단 레시피로 감탄을 유발했다. 2가지 쾌변 요리를 하는 내내 문정희는 “쾌변은 기본, 숙변과도 이별할 수 있다”, “내가 직접 임상실험한 것이다”라고 자신의 경험담까지 털어놓으며, 쾌변전도사다운 자신감을 드러냈다.

이날도 문정희는 촬영을 위해 모인 ‘편스토랑’ 제작진에게 쾌변 레시피를 전도했다. 자신이 만든 쾌변 밥상 요리를 맛보게 한 것. 과연, 제작진이 다 함께 임상실험(?)한 쾌변 밥상의 효과는 어느 정도였을까.

조회수 100만을 돌파한 1탄보다 더 강력한 효과를 자랑하는 문정희의 쾌변밥상 2탄. 그 자세한 레시피와 놀라운 효과의 진실은 5월 22일 금요일 밤 ‘불금야구’ 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’을 통해 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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