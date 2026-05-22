‘여배우 최고령 산모’ 한다감, ‘슈돌’서 46세 예비 산모 삶 풀어낸다

‘1980년생 예비 엄마’ 배우 한다감이 육아 예능까지 접수한다.

최근 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 출연 소식을 전한 한다감은 그동안 보여준 적 없는 ‘예비 엄마 한다감’으로서의 진솔한 일상을 공개할 예정이다.

앞서 한다감은 인스타그램에 글을 올려 “오랜 시간 동안 배우 생활을 해오면서 이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음인 것 같다”며 “20대 때 데뷔하고 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가 41살에 결혼을 했고, 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다”고 밝혔다. 이어 “아마 지금껏 사례를 보아서는 제가 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모이지 아닐까 싶다”며 “이 늦은 시기에 저에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 너무 감사드린다”고 했다. 때문에 한다감이 해당 프로그램과 함께하는 것은 단순 예능 출연이 아닌 그 이상의 특별한 의미를 지닌다.

‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 임신 준비 기간 동안 겪는 현실적인 고민과 노력은 물론 임신 이후 달라진 일상과 현재의 삶까지 진솔하게 풀어낼 한다감. 이는 많은 예비 부모들에게 커다란 궁금증을 자아낼 것으로 기대를 모은다. 특히 서툴지만 매 순간 최선을 다하는 ‘예비 엄마 한다감’의 모습은 시청자들에게 따뜻한 감동을 선사할 것으로 보인다.

한다감은 “아이를 간절히 기다리는 분들에게 제 이야기가 힘이 되었으면 한다”며 진심 어린 출연 계기와 소감을 전했다. 올가을 출산을 앞둔 배우 한다감은 오랜 시간 쌓아온 탄탄한 연기 커리어에 더해, 임신과 출산을 거치며 한 아이의 엄마로서 보여줄 인간적인 면모에도 벌써부터 대중의 관심이 쏠리고 있다.

한편, 한다감이 출연하는 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’는 오는 6월 초부터 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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