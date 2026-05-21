“여자가 희생? 불쌍하다는 시선에…” ‘원샷한솔’, PD와 4년 열애 깜짝 고백

김한솔이 채널 PD와 연애 중임을 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘원샷한솔’ 영상 캡처

시각장애인 크리에이터 김한솔(활동명 원샷한솔)이 자신의 유튜브 채널을 함께 운영해 온 PD와 열애 중이라는 사실을 깜짝 공개했다.

김한솔은 지난 21일 오후 유튜브 채널 ‘원샷한솔’에 ‘이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애 이야기. 최초 공개’라는 제목의 영상을 게재하며 채널의 메인 연출자인 정민 PD와의 교제 사실을 공식 인정했다.

영상에서 김한솔은 “정민 PD와 함께 영상을 올리기 시작한 초기부터 연애 여부를 묻는 질문이 많았으나, 지난 4년이 넘는 시간 동안 한 번도 명확한 답변을 드리지 못했다”라며 운을 떼었다. 그동안 교제 사실을 밝히지 않은 이유에 대해 그는 “공개 연애를 시작하면 대중의 이목이 쏠리는 만큼, 서로에 대한 확실한 믿음과 확신이 생겼을 때 알리는 것이 좋겠다고 판단했다”라고 설명했다.

이어 비장애인인 연인과의 교제를 공개하기까지의 현실적인 고민도 털어놓았다. 김한솔은 “내가 장애를 가지고 있다 보니, 연애 사실이 알려지면 ‘여자가 희생하는 것 아니냐’, ‘불쌍하다’ 등의 왜곡된 시선이나 편견 섞인 반응이 나올까 염려스러웠던 것도 사실”이라고 고백했다.

그러나 그는 “그러한 걱정 때문에 주저하기보다, 앞으로 우리가 예쁘게 잘 만나고 헤쳐 나가는 모습을 당당히 보여준다면 편견 어린 시선도 사라질 것이라 믿게 되어 용기를 냈다”라며 공개를 결심한 배경을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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