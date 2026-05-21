‘쥬얼리 의리’ 서인영, LA 거주 중인 김은정 만났다…파격 메이크업까지?

서인영이 김은정과 재회했다. 출처=유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 동료 멤버였던 김은정과 미국에서 반가운 재회를 했다.

21일 서인영의 공식 유튜브 채널에는 미국 LA를 방문한 서인영의 일상이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에서 서인영은 LA에 거주 중인 쥬얼리 3기 멤버 김은정의 자택을 찾았다.

오랜만에 서인영을 만난 김은정이 부쩍 살이 빠진 모습에 놀라움을 표하자, 서인영은 “완전 이슈가 돼서 이 악물고 뺐다”고 털어놓았다. 이어 “미국에 와서도 생식과 달걀만 먹으며 식단 관리를 이어가고 있다”며 혹독한 다이어트 근황을 전했다.

최근 대중의 뜨거운 관심에 대해 “갑자기 많은 사랑을 주셔서 정신없는 나날을 보내고 있다”고 감사 인사를 전한 서인영은 김은정의 근황도 함께 공개했다. 김은정은 현재 LA에서 작사 작업과 레슨을 병행하며 지내고 있다고 밝혔다.

한편 이날 영상에서 두 사람은 함께 쇼핑을 즐기며 여전한 케미를 자랑했다. 서인영은 파격적인 스타일의 메이크업에 도전하는가 하면, 현지 한인교회를 방문해 교인들과 소통하는 등 알찬 LA 일상을 선보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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