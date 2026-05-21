트와이스 모모, 한 줌 허리에 골반 핏…파리 백스테이지 녹인 과감함 [스타★샷]

모모가 트렌디한 무대 복장으로 시선을 사로잡았다. 출처=모모 SNS

트와이스 멤버 모모가 감각적인 무대 의상으로 독보적인 비주얼을 과시했다.

모모는 지난 18일 자신의 SNS 채널을 통해 “Paris(파리)”라는 짧은 글과 함께 월드투어 백스테이지에서 촬영된 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 모모는 이번 시즌 트렌드인 펑크 룩과 Y2K 감성을 넘나드는 과감한 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

먼저 모모는 스터드 장식과 과감한 레이스업 디테일이 돋보이는 코르셋 형태의 다크 홀터넥 탑을 착용해 와일드하면서도 섹시한 매력을 드러냈다. 여기에 톤을 맞춘 다크 데님 팬츠와 볼드한 실버 버클 가죽 벨트를 매치해 통일감을 주었으며, 무선 마이크 팩 수납 파우치마저 하나의 패션 아이템으로 소화해 냈다. 깔끔하게 묶어 올린 포니테일 헤어스타일 역시 시크한 분위기를 배가시켰다.

또 다른 사진에서는 페이즐리 패턴의 반다나 스카프를 탑으로 활용하는 과감한 시도로 완벽한 Y2K 스타일을 구현했다. 트와이스 멤버들의 모습이 프린팅된 유니크한 로우라이즈 미니스커트를 매치한 모모는 평소 철저한 자기관리로 다져진 탄탄하고 슬림한 체형을 가감 없이 드러내며 무대 의상의 완성도를 높였다.

전체적으로 무대 위 활동성과 비주얼을 동시에 잡은 스타일이다. 사진을 접한 글로벌 팬들은 모모의 완벽한 자태와 패션 소화력에 뜨거운 찬사를 보내고 있다.

한편 모모가 속한 트와이스는 최근 발매한 정규 4집 ‘THIS IS FOR’를 기반으로 대규모 월드투어를 성황리에 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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