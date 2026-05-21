[토크박스] 2G 연속, 그것도 같은 타자에게 끝내기…이숭용 감독 “과정일 뿐”

사진=SSG랜더스 제공

“과정일 뿐이다.”

SSG 마무리 조병현에겐 악몽 같은 이틀이었을 듯하다. 지난 19~20일 고척 키움전서 연거푸, 그것도 같은 상대(김웅빈)에게 끝내기를 허용했다(홈런-안타). 한 투수가 같은 타자에게 2경기 연속 끝내기를 맞은 것은 KBO리그 사상 처음 있는 일이다. 투수로서 수많은 안타를 맞았지만, 이번만큼은 데미지가 클 수밖에 없을 터. 사령탑은 면담을 통해 조병현을 다독였다. 이숭용 SSG 감독은 “위축되지 말라고 했다. 이 또한 과정이라 생각하라고 얘기했다”고 강조했다.

워낙 임팩트가 강해서 그렇지, 엄밀히 말해 이제 풀타임 마무리 2년차다. 심지어 올해는 월드베이스볼클래식(WBC)부터 시작해 강행군을 이어가고 있는 상황. 매번 좋을 수만은 없다. 위기를 빠르게 극복하는 것 역시 중요한 대목이다. 이 감독은 “지난 시즌 정말 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 자신감도 채웠고 준비도 열심히 했기 때문에 아마 본인도 기대를 했을 것”이라면서 “(앞으로) 더한 일들도 많을 것이다. 그것들이 쌓여 최고의 마무리가 되는 것”이라고 밝혔다.

꺾이지 않는다. 조병현은 면담을 마친 뒤 이 감독에게 “(세이브 상황이 오면) 또 올려주십쇼”라고 말했다. 이 감독은 “지금까지 네가 하는 말 다 믿었다. 말로만 하지 말고 결과로 보여 달라. 좀 더 탄탄한 (조)병현이가 돼보자”고 답했다. 특별한 조정 기간은 따로 두지 않을 예정이다. 결과에 대해선 감독이 전적으로 책임을 진다. 이 감독은 “연투를 했기 때문에 하루(21일) 쉬어가지만, 또 올릴 것이다. 나중에 웃으며 ‘그땐 그랬지’ 얘기하면 좋겠다”고 끄덕였다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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