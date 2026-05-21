센슬, ‘뮤트 크림 퍼퓸’ 신규향 2종 출시…플로우 미닛·소프트 미닛 공개

이미지=센슬

퀵뷰티 브랜드 센슬(SENSEL)이 시그니처 라인 ‘뮤트 크림 퍼퓸’의 신규향 2종을 출시한다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번에 선보이는 제품은 ‘플로우 미닛(Flow Minute)’과 ‘소프트 미닛(Soft Minute)’으로 서로 다른 분위기의 향을 담아 라인업을 확장했다.

플로우 미닛은 과실 향과 플로럴 노트를 기반으로 앰버와 우디 계열의 잔향을 더해 깊이감 있는 무드를 표현한 제품이다. 블랙 컬러 튜브 패키지를 적용해 도회적인 분위기를 강조했다.

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소프트 미닛은 플로럴 그린 계열의 산뜻한 향을 중심으로 가볍고 깨끗한 이미지를 담았다. 화이트 튜브 패키지와 함께 데일리하게 사용할 수 있는 청량한 무드를 표현한 것이 특징이다.

두 제품 모두 크림 퍼퓸 특유의 부드러운 제형과 은은하게 지속되는 잔향, 휴대성을 고려한 디자인을 적용했다. 기존 뮤트 크림 퍼퓸 라인의 특징을 유지하면서 향 선택의 폭을 넓혔다는 설명이다.

이번 출시와 함께 유튜버 ‘패션애완쏭’과의 협업도 진행된다. 언니 서이는 플로우 미닛, 동생 세희는 소프트 미닛과 각각 매칭해 향의 분위기를 직관적으로 전달할 예정이다. 브랜드 측은 향의 개성을 보다 쉽게 전달하기 위해 페르소나 중심의 콘텐츠 기획을 함께 구성했다고 설명했다.

신규향은 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 공개된다. 오는 5월 25일 온라인 기획전을 통해 신규향 단품과 기획 세트를 선보이며, 일부 세트 구매 고객에게는 리뉴얼된 전용 키링을 증정할 예정이다.

이어 6월 1일부터는 무신사 메가스토어 성수에서 프로모션 매대를 운영한다. 현장에서는 신규향 2종과 뮤트 크림 퍼퓸 라인업을 직접 체험할 수 있다. 오프라인 체험 공간을 통해 소비자 접점을 확대하고 브랜드 경험 강화에도 나설 계획이다.

권진아 센슬 대표는 “뮤트 크림 퍼퓸은 짧은 시간 안에서도 자신만의 무드를 표현할 수 있도록 기획된 제품”이라며 “성수 팝업에서 선보였던 신규 향을 정규 출시하는 만큼 다양한 취향을 만족시킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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