고프로, 8K도 지원하는 ‘MISSION 1’ 시리즈 나왔다

고프로 컴팩트 시네마 카메라 ‘MISSION 1’ 시리즈. 고프로 제공

고프로(GoPro)가 전문가와 크리에이터를 겨냥한 차세대 시네마 카메라 ‘MISSION 1’ 시리즈를 22일 전 세계에 출시한다.

이 시리즈를 통해 고프로는 프리미엄 영상 장비 시장 공략에 나선다. 초소형·경량 설계를 유지하면서도 8K 촬영과 오픈게이트(Open Gate)를 지원하는 것이 핵심으로 기존 액션캠의 영역을 넘어선 ‘컴팩트 시네마 카메라’라는 새로운 카테고리를 제시했다.

이번 MISSION 1 시리즈는 ▲MISSION 1 PRO ▲MISSION 1 PRO ILS ▲MISSION 1 등 총 3종이다. 대표 모델인 PRO는 최고 수준의 영상 성능을 제공하며 PRO ILS는 렌즈 교환식 구조를 적용해 활용성을 확장했다. 기본형 MISSION 1은 상대적으로 낮은 가격대지만 동일한 센서 기반 고화질을 유지해 접근성을 높인 것이 특징이다.

MISSION 1 시리즈는 신규 50MP 1인치 이미지 센서와 GP3 프로세서를 장착했다. 1.6μm 기본 픽셀과 최대 3.2μm 결합 픽셀 구조를 통해 빛 수용량을 높였다. 또 최대 14스톱 다이내믹 레인지를 구현해 어두운 환경에서도 디테일을 살린 촬영을 할 수 있다.

여기에 5nm 공정 기반 GP3 프로세서가 더해지며 저조도 성능, 발열 제어, 배터리 효율을 동시에 개선했다. 인공지능(AI) 기반 NPU가 적용돼 영상 노이즈 억제와 색상 처리 능력도 한층 강화됐다는 점도 특이점이다.

영상 성능 역시 대폭 강화한 점 역시 관심을 모은다. MISSION 1 PRO와 PRO ILS는 8K 60fps, 4K 240fps, 1080p 960fps 촬영을 지원한다. 또 최대 32배 슬로모션 구현이 가능하다. 일반 촬영에서도 1080p 480fps를 지원해 다양한 연출을 할 수 있다. 특히 오픈게이트 촬영을 통해 센서 전체 영역을 활용할 수 있어 촬영 후 다양한 화면 비율로 자유로운 편집이 가능하다.

PRO 라인업은 8K 30fps 및 4K 120fps 오픈게이트를 지원하며 MISSION 1은 16:9 기준 8K30, 4K120, 1080p240 촬영과 4K120 및 1440p240 4:3 오픈게이트를 지원한다.

MISSION 1 PRO ILS는 Micro Four Thirds(MFT) 렌즈 교환 시스템을 적용한 모델인데 망원·광각·매크로 등 다양한 렌즈를 활용할 수 있다.

어댑터를 활용하면 더 폭넓은 렌즈 호환도 할 수 있다. 여기에 고유의 영상 안정화 기능까지 결합해 작은 크기임에도 시네마 촬영 장비로 본격 활용할 수 있는 것이 강점이다.

배터리 성능도 크게 향상돼 신규 Enduro 2 배터리를 통해 1080p 30fps 기준 최대 5시간 이상, 4K 기준 3시간 이상의 연속 촬영도 가능하다. 또한 효율적인 발열 설계를 통해 장시간 촬영에서도 안정적인 성능을 유지한다. 기본 20m 방수를 지원하는데 별도 하우징 사용 시 최대 60m까지 확장돼 극한 환경에서도 촬영할 수 있다. 단 MISSION 1 PRO ILS는 생활방수 수준으로 완전 방수는 지원하지 않는다.

사용 편의성 강화도 두루 이뤄졌다. 159도 초광각 화각, 기존 대비 14% 커진 OLED 디스플레이, 장갑 착용 시에도 조작이 쉬운 버튼 설계 등이 적용됐다. 총 13가지 촬영 모드를 통해 브이로그, 수중, 액션 등 다양한 환경에 맞춘 자동 최적화 기능을 제공하며 전문가를 위한 수동 설정도 지원한다.

MISSION 1 시리즈는 최대 240Mbps 비트레이트, 10비트 컬러, HLG-HDR, GP-Log2, 타임코드 동기화 기능을 지원해 전문 촬영 환경에도 대응한다. 오디오는 4개의 마이크와 32비트 플로트 녹음을 지원하며, 블루투스 기반 무선 오디오 연결도 가능하다.

또 무선 마이크, 미디어 모드, ND 필터, 조명, 배터리 그립 등 다양한 액세서리 생태계도 함께 공개됐다. 특히 미디어 모드는 HDMI 출력과 외부 마이크 연결, 오디오 모니터링 등 확장 기능을 제공해 촬영 장비 활용도를 높인다.

전용 앱을 통해 촬영 영상은 자동으로 클라우드에 올라가며 하이라이트 영상이 자동 생성되는 기능도 지원한다. 사용자는 별도 편집 없이도 완성도 높은 콘텐츠를 신속하게 제작할 수 있다.

이번 고프로 신제품은 오는 28일 공식 출시보다 먼저 지난 21일부터 글로벌 사전 예약 판매를 진행 중이다. 구매한 소비자에게는 그립이 무료로 증정된다. 국내는 25일부터 사전 예약 판매가 시작된다. 예약 구매 시 케이스와 스트랩을 무료로 증정하는 특별 행사를 6월 2일까지 진행한다.

고프로의 국내 공식 수입사인 디지시스 관계자는 “제품 공급부터 마케팅, 고객 지원, 온·오프라인 채널 운영까지 브랜드 경험 전반을 아우르는 축적된 노하우를 바탕으로, 국내 고프로 소비자들에게 신뢰도 높은 제품과 최상의 서비스를 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

유튜브나 인스타그램 등 다양한 영상 기반 소셜미디어에서 활동하는 이들에게는 훌륭한 기능을 제공하는 카메라가 될 전망이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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