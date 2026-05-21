금호타이어, 넷플릭스와 함께하는 특별한 이벤트로 MZ세대와 소통 강화

금호타이어가 넷플릭스와 함께 이색 이벤트를 진행한다. 이벤트 포스터.

금호타이어(대표이사 정일택)가 세계적인 엔터테인먼트 기업 넷플릭스와 함께 이색 이벤트를 진행해 MZ세대와의 소통 강화에 나선다. 타이어 제조사로 이미 CJ CGV와 극장 에티켓 이벤트를 진행하고 있는 금호타이어가 영역을 더욱 확장하는 셈이다.

금호타이어는 내달 5일까지 ‘안전 네컷’ SNS 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다. 참여 희망자는 집 안·집 밖 콘셉트로 제작된 전용 프레임을 활용해 사진을 찍어서 지정 해시태그 및 계정 태그와 함께 개인 인스타그램 피드에 올리면 된다.

추첨을 통해 총 100명의 당첨자(프레임별 50명)를 선정하며 집 안 프레임 당첨자에게는 쿠션, 머그컵, 수면 안대, 담요 등 실내에서 활용 가능한 굿즈 세트를 선물한다. 집 밖 프레임 당첨자에게는 실외에서 활용 가능한 아웃도어 굿즈 세트를 증정할 예정이다. 이벤트 참여 방법과 세부 내용은 금호타이어 공식 인스타그램에서 확인하면 된다.

이번 이벤트는 금호타이어가 올해 3월 넷플릭스와 기업 브랜드 협력을 맺고 선보인 시청 안내 캠페인 ‘넷!가이드’에 이은 것이다. 이벤트 프레임과 경품에는 당시 영상 속 넷플릭스 인기 시리즈인 ‘오징어 게임’ 참가자로 변신한 금호타이어 대표 캐릭터 또로, 로로, 또리가 등장해 보는 재미를 더했다. 금호타이어는 이번 이벤트를 통해 브랜드 핵심 가치인 ‘안전’을 보다 친근하게 전달하고 MZ세대 이용자와의 소통을 강화한다는 방침이다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 “전 세계적으로 사랑받는 넷플릭스와의 협업을 통해 소비자들에게 친근하면서도 색다른 브랜드 경험을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠와 차별화된 프로모션을 통해 금호타이어만의 ‘안전’ 가치를 널리 알릴 것”이라고 말했다.

이와 함께 금호타이어는 프리미엄 컴포트 타이어 ‘마제스티 솔루스(Majesty SOLUS) EDGE’ 출시 기념 이벤트도 함께 진행 중이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]