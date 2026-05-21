콘진원, 대군부인 고증 논란에 “사전 검증 체계 강화”

21세기 대군부인 포스터. MBC 제공

드라마 ‘21세기 대군부인’(MBC)이 역사 고증 오류 논란이 이어진 가운데, 한국콘텐츠진흥원이 방송영상콘텐츠 제작지원 제도 전반을 손질한다. 제작 단계에서부터 고증 추진 계획 제출을 의무화하는 등 사전 검증 절차를 강화하겠다는 방침이다.

콘진원은 21일 “21세기 대군부인 방영본이 초래한 논란과 우려를 무겁게 받아들이고 있다”며 개선 대책 마련에 착수했다고 밝혔다.

이어 현재 해당 작품의 지원사업 수행 과정에서 규정 위반 여부와 추가 조치 사항 등을 종합적으로 검토 중이라고 설명했다.

그러면서 “추후 제작지원 신청, 선정 단계부터 자문 및 고증 추진 계획 제출을 의무화하고 이행 점검을 강화할 수 있는 방안을 강구해 향후 유사 사례 발생 방지를 위해 책임감 있게 노력하겠다”고 전했다.

이번 조치는 최근 불거진 고증 오류 논란을 계기로 제작 초기 단계부터 관리 체계를 강화하려는 취지다.

문제가 된 21세기 대군부인은 콘진원의 2025년 OTT 특화 콘텐츠 제작지원 사업(IP 확보형)에 선정돼 제작비를 지원받은 작품이다. 해당 사업은 편당 최대 20억 원까지 지원하는 것으로 알려졌다.

그러나 지난 11회 방송에서 제후국 군주의 상징으로 알려진 구류면류관과 ‘만세’ 대신 ‘천세’를 외치는 장면 등이 등장하면서 역사 왜곡 논란이 제기됐다.

이에 따라 지원금 회수 가능성도 거론되고 있지만, 콘진원 측은 “아직까지 확정된 사항은 없다”고 밝혔다.

한편 콘진원의 콘텐츠지원사업관리규칙에 따르면 결과 평가에서 부적격 판정을 받을 경우 30일 이내에 지원금 전액과 발생 이자를 반환해야 한다. 최종 결과평가는 이달 말에서 6월 초중순 예정돼 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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