김선호 복귀한 ‘봉주르빵집’, 맛·텐션·케미도 절정

'봉주르빵집' 예고편 갈무리

‘봉주르빵집’ 김선호가 돌아오자마자 ‘국민 손주’ 활약을 펼친다.

오는 22일 3회 공개를 앞두고 있는 쿠팡플레이 예능 ‘봉주르빵집’은 오픈 2일차 빵집으로 복귀한 김선호의 능청스러운 컴백이 담긴 예고편을 공개했다. 어제도 빵집을 찾았다는 손님에게 “오늘 커피 맛이 다릅니다. 제가 왔거든요”라며 자신감을 내비친 김선호의 합류와 함께 홀은 달라진 텐션과 케미스트리를 자랑한다.

하지만 사장님 김희애에게 뜻밖의 위기가 찾아온다. 프랑스 디저트 카페에서 가래떡을 찾는 어르신의 요청에 김희애는 순간 동공 지진이 왔다. 오픈과 동시에 홀 마스터로 거듭났던 김희애가 유쾌한 난관을 어떻게 해결할지 궁금증을 더한다.

'봉주르빵집' 예고편 갈무리

김선호와 이기택은 특급 디저트를 위한 고창산 특급 재료를 직접 찾아 나선다. 직접 공수해 온 싱싱한 딸기는 차승원의 손을 거쳐 에끌레어로 완성, 프랑스어 이름처럼 ‘번개’같이 사라지는 환상적인 맛을 예고한다. 김희애의 최애 메뉴로 뽑혔던 블루베리 에끌레어도 등장해 기대감을 키운다.

특급 디저트 탄생을 위해 주방 풀가동에 나선 차승원은 집중력을 잃지 않고 디저트를 만들어가던 중 평소와 다른 기류를 감지한다. 언제나 든든하게 오른팔이 돼주던 보조 셰프 이기택의 부재에 “업종 바꿨냐”고 농담을 던진다.

'봉주르빵집' 예고편 갈무리

‘봉주르빵집’은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 ‘시니어 디저트 카페’를 배경으로 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 위로와 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다.



잔잔하고 무해한 예능이라는 호평 속에 매주 힐링을 선사하고 있는 ‘봉주르빵집’은 인기에 힘입어 특별한 이벤트도 마련했다. 쿠팡플레이 공식 인스타그램 채널을 통해 오는 27일까지 할아버지, 할머니와의 애틋한 추억부터 문득 생각난 나만의 따뜻한 사연을 응모하는 이벤트를 열어 작품의 감동을 현실로 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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