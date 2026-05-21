갑작스럽게 중책 맡은 이용규 플레잉코치 “부담은 없습니다”

사진=이혜진 기자

“부담은 없어요.”

프로야구 키움이 1군 코칭스태프에 변화를 준다. 김태완 타격코치가 일신상의 이유로 물러났다. 빈자리는 이용규 플레잉코치가 채운다. 강병식 수석코치가 임시 타격 총괄코치를 겸하고, 이 코치가 1군 타격을 담당한다. 설종진 키움 감독은 “투수 파트 쪽에 총괄 코치가 있지 않나. 투수들이 안정세를 갖고 있어서 타격 쪽도 총괄코치를 두면 어떻겠느냐는 의견이 나왔다. 괜찮은 방법이라 봤다”면서 “임시지만, 당분간은 이 체제로 갈 듯하다”고 설명했다.

갑작스럽게 무거운 임무를 맡았다. 정작 본인은 덤덤하다. 이 코치는 “부담은 없다”고 말했다. “메인 (타격) 코치님이 계시지 않나. 강 코치님 뒤에서 잘 보좌하는 것이 내 역할”이라고 말했다. 자세를 낮췄지만, 수장의 기대치는 높다. 설 감독은 “강 코치가 전체 방향성을 제시해주면, 이 코치가 실질적인 기술 지도를 하게 되지 않을까 싶다. 이 코치는 이전에도 더그아웃서 어린 선수들에게 자주 조언해줬다. 지금처럼만 해주면 좋을 듯하다”고 고개를 끄덕였다.

사진=키움히어로즈 제공

차근차근 지도자 과정을 밟아나가는 모습이다. 이 코치는 지난해에 이어 2년 연속 플레이코치를 수행 중이다. 아직은 ‘코치님’ 대신 ‘선배’가 익숙하다. 그만큼 좀 더 편하게, 그러면서도 분명하게 메시지를 전달하고자 한다. 이 코치는 “결국엔 1군에서 싸울 줄 알아야 한다”며 “우리 팀 선수들이 어리고 경험도 많지 않다. 시행착오를 겪을 것이다. 하지만 기본에서 벗어나지 않아야 한다. 불리한 카운트에서도 대처할 수 있어야 평균치가 올라간다”고 강조했다.

선수 이용규를 잊은 것은 아니다. 지난 1월 우측 손목 수술을 받고 재활 중이다. 다만, 회복 속도가 더디다. 배팅 훈련에 들어간 지 일주일도 채 안 된다. 이 코치는 “이제 겨우 방망이를 잡고 버틸 수 있는 정도”라고 전했다. 그러면서 “언제쯤 경기에 나설 수 있는지 감을 못 잡겠다. 욕심이 있는 건 아니지만 선수로서 도움이 될 수 있는 상황이 온다면, 단 2~3경기라도 뛰고 싶다. (400도루까지) 3개 남지 않았나. (달성하지 못하면) 미련이 남을 것 같다”고 말했다.

한편, 시즌 중 김 코치가 물러난 배경에도 시선이 쏠린다. 김 코치는 21일 자신의 SNS에 “쉽지 않은 결정이었지만, 오늘을 마지막으로 코치직을 내려놓으려 한다. 건강에는 전혀 이상이 없다. 많이 부족함에도 끝까지 믿고 따라와 준 선수들에게 미안함과 고마움을 함께 전하고 싶다”고 적었다. 설 감독은 “김 코치가 며칠 전에 개인적인 이유로 좀 쉬고 싶다고 하더라. 당시엔 휴가로 처리됐다”면서 “이후 구단에 사임 의사를 밝혔고, 받아들여졌다”고 전했다.

사진=키움히어로즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]