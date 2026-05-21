말레이시아 출신 씨씨웡 기수, 통산 100승 쾌거

말레이시아 출신 씨씨웡(Wong Chin Chuen·사진) 기수가 한국 경마 개인 통산 100승이라는 쾌거를 달성했다.

씨씨웡은 지난 17일 렛츠런파크 서울 제6경주에서 글로벌챔프(한국, 거, 3세)와 호흡을 맞춰 정상에 올랐다. 2024년 1월1일 한국 경마에 데뷔한 씨씨웡은 3년 차에 개인 통산 100승의 기념비를 세웠다. 데뷔 이후 현재까지 총 741회 출전해 승률 13.5%, 복승률 27.7%, 연승률 37.7%를 기록하고 있다.



또한 대상경주 우승 3회를 달성하는 등 꾸준한 활약을 이어오며 한국 경마 무대에 빠르게 안착했다.



씨씨웡 기수는 2022년과 2023년 싱가포르 최우수 기수에 선정됐으며, 초대 대회로 열린 2016년 코리아컵(G1)에서는 싱가포르 경주마 ‘오브오브더선(Of Of The Sun)’에 기승해 서울경마장을 찾은 경험도 있다.



한국경마 활동 3년 차에 접어든 씨씨웡 기수는 같은 기간 기준 전년 대비 높은 승률을 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 특히 특유의 과감한 기승과 초반 스퍼트 능력을 강점으로 꾸준히 승수를 쌓아왔으며, 현재 서울에서 활동 중인 외국인 기수 가운데 다승 2위를 기록하고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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