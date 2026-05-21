한국마사회가 지난 20일 한국경마산업의 발전을 기념하고 관련 종사자들의 노고를 위로하기 위한 ‘제104주년 경마의 날’ 기념식을 개최했다. 경마의 날은 1922년 5월 20일 한국 최초의 근대적 경마 시행일을 기념하는 날로 한국마사회와 경마 관계자들이 한자리에 모여 경마산업의 건전한 발전을 다짐하는 자리를 가졌다.



이날 축사를 맡은 김창만 한국경주마생산자협회장은 올해 1월 제주에 상륙한 명마 ‘닉스고’를 언급하며 “한국마사회가 도입한 씨수말 ‘닉스고’의 강인한 정신, 뛰어난 혈통은 후대에 이어져 한국경마의 미래를 더욱 밝힐 것”이라고 말하며 “한국경마 104년 역사를 이어가기 위해서는 이처럼 경주마 생산-육성-경주시행이 유기적으로 연결된 생태계 조성이 무엇보다 중요하다“고 강조했다.

경마의 날 기념식 참석자들이 케이크를 커팅하고 있다. 한국마사회 제공

우희종 마사회장은 “전례 없는 도전과 변화를 요구받는 어려운 상황이지만 임직원 및 유관기관 간의 소통을 통해 경마의 산업적 가치와 공공성 관점에서 논의를 풀어나가겠다”고 밝히며 “경마를 하나의 산업이자 문화로 꽃피우기 위한 노력을 통해 국가 경제와 말산업 발전에 기여해 나가겠다”고 말했다.



한국마사회는 매년 1조3000억원에 달하는 각종 세금을 납부하고 있으며, 지난해 기준 1188억원의 축산발전기금 납부를 통해 국내 축산업 발전과 경쟁력 강화에 기여하고 있다.



한편 이번 기념식에는 한국마사회 임직원을 비롯해 서울마주협회, 한국내륙말생산자협회, 서울경마장조교사협회, 한국경마기수협회, 전국 경마장 마필관리사 노동조합 등 경마 유관단체 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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