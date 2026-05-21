주주단체 “위법 소지”…무효 소송 예고

삼성전자 노사가 임금협상 잠정 합의에 이른 가운데 삼성전자 주주단체가 성과급 지급 방식에 위법 소지가 있다며 법적 대응을 예고했다.



삼성전자 주주단체인 ‘대한민국 주주운동본부’는 21일 이재용 삼성전자 회장 자택 일대에서 집회를 열고 “세전 영업이익의 일정 비율을 성과급 재원으로 산정하는 노사 잠정 합의는 위법”이라고 주장했다. 주주총회 결의 절차 없이 집행될 경우 법률상 무효라는 입장이다.

대한민국주주운동본부가 21일 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 열린 삼성전자 주주총결집 집회에서 영업이익 12% 성과급 잠정합의안은 상법상 강행규정 위반이며, 주주총회 결의 없는 자본분배 합의는 법률상 무효임을 밝히고 있다. 뉴시스

삼성전자 노사는 잠정 합의안에서 OPI(성과인센티브)와 반도체(DS) 부문 특별경영성과급을 구분해 지급하기로 했다. 주주운동본부는 OPI 1.5%와 특별경영성과급 10.5%를 합산하면 영업이익의 약 12% 수준의 성과급 재원이 형성된다며, 세후 지급 여부와 관계없이 산정 기준이 세전 영업이익의 일정 비율이라는 점에서 문제가 있다고 주장했다.



단체는 잠정 합의안을 비준하거나 집행하는 이사회 결의가 상정될 경우 무효 확인 소송과 가처분 신청을 제기하겠다고 밝혔다. 합의안에 찬성한 이사들을 상대로는 상법상 이사의 충실의무 위반을 이유로 손해배상 청구 대표소송도 추진하겠다고 했다.



주주운동본부는 위법 사유로 크게 세 가지를 들었다. 먼저 영업이익은 법인세 등을 공제한 뒤 분배 대상이 되는 만큼, 세전 영업이익을 기준으로 성과급을 산정하는 방식은 국가의 조세권을 우회할 소지가 있다고 주장했다.



또 세후 이익 단계에서도 상법상 배당가능이익 산정 절차를 거치지 않은 자금 유출은 허용될 수 없다고 봤다. 배당가능이익의 분배권은 투자 위험을 부담한 주주에게 있는 만큼 주주총회를 거쳐야 한다는 주장도 내놨다.



이 단체는 이재명 대통령이 지난 20일 국무회의에서 “세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다는 것은 투자자도 할 수 없는 일”이라고 언급한 점도 근거로 들었다.



주주운동본부는 삼성전자 주주 결집에도 나설 계획이다. 주주명부 열람을 통해 주주서한을 보내고, 네이버 카페와 주주 행동 플랫폼 ‘액트’ 등을 활용해 소송인단을 모집하겠다고 밝혔다. 소송 비용은 주주 모금 방식으로 마련한다는 방침이다.



노조를 향해서도 파업 예고 철회를 요구했다. 단체는 “파업이 유보된 것은 시한이 6월 7일로 연장된 것일 뿐 위법성의 위협은 진행 중”이라며 이사회가 합의안을 부결할 경우 파업에 재돌입하지 않겠다고 공개 선언하라고 촉구했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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