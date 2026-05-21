메이플 키우기, 파티 퀘스트 카오스 난도 추가…탐험 시스템 도입

메이플 키우기 파티 퀘스트 3종 카오스 난이도 업데이트. 넥슨 제공

넥슨이 모바일 방치형 RPG ‘메이플 키우기’에 파티 콘텐츠 난이도를 확장하며 성장 구조 강화에 나섰다. 상위 장비 보상과 신규 시스템이 더해지면서 유저 파밍 경험도 한층 강화될 전망이다.

넥슨은 에이블게임즈와 공동 개발한 메이플 키우기에 파티 퀘스트 3종 카오스 난이도를 업데이트했다고 21일 밝혔다.

먼저 반지 보상을 획득할 수 있는 ‘첫 번째 동행’ 카오스 난이도를 공개한다. 이어 오는 28일에는 목걸이 보상이 제공되는 ‘차원의 균열’, 다음달 4일에는 얼굴장식 보상을 주는 ‘여신의 흔적’ 카오스 난이도가 순차적으로 추가된다.

각 파티 퀘스트 카오스 난이도에서는 상위 등급 장비 아이템을 획득할 수 있으며, 업데이트 후 1주일간 보상 장비 드롭률이 증가하는 파티 퀘스트 버닝 UP 이벤트도 함께 진행된다.

또한 파티 퀘스트를 일반 플레이와 동시에 자동으로 수행할 수 있는 ‘탐험 시스템’이 새롭게 도입된다. 이용자는 매주 충전되는 탐험 티켓 1장을 사용해 2시간 동안 자동 탐험을 진행하며 장비를 획득할 수 있다.

이와 함께 신규 레전드리 유물 3종도 추가됐다. ‘동맹의 증표’는 파티원 전체 공격력을 10% 증가시키며, 여러 파티원이 장착하면 효과가 중첩된다. ‘뿔피리’는 동료가 소환되어 있는 동안 자신과 동료의 최종 데미지를 10% 증가시키며 챕터 보스 전투에서는 자신에게 효과가 2배가 된다. ‘저주받은 인형’은 명중 15와 최종 데미지 7% 증가 효과를 부여하며 상대가 자신의 공격을 회피할 시 5초간 최종 데미지 효과가 사라지는 대신 명중이 3배로 적용된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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