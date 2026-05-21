아이브 장원영, 모듈 하나에 1100만 원…초고가 ‘레드 소파’ 위 아찔한 자태 [스타★샷]

장원영이 고가의 소파 위에서 여유로운 근황을 전했다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 감각적인 라운지웨어 스타일과 함께 초고가 가구를 공개해 화제다.

21일 장원영은 자신의 SNS 계정에 하트 이모티콘과 함께 실내에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 넓은 거실을 가득 채운 강렬한 레드 컬러의 소파 위에서 여유로운 휴식을 취하고 있는 모습이다. 특히 섬세한 화이트 레이스 디테일이 돋보이는 뷔스티에 슬립에 포근한 블랭킷을 매치해 아늑하면서도 세련된 홈웨어 비주얼을 완성했다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 사진 속 독특한 디자인의 소파다. 해당 제품은 프랑스의 전설적인 가구 디자이너 피에르 폴랭(Pierre Paulin)이 디자인한 ‘듄 소파(Dune Sofa)’로 알려졌다. 모듈 가구 특성상 조합에 따라 가격이 상이하나 각 모듈당 최소 5400달러(한화 약 700만원)에서 최대 8200달러(한화 약 1100만원) 선에 달해 장원영이 앉은 풀 세트의 경우 수천만원을 호가하는 초고가 제품이다.

사진을 접한 팬들과 누리꾼들은 “원영이 집이 최초로 공개된 것이냐”, “소파 디자인과 장원영의 분위기가 너무 잘 어울린다”, “독보적인 아우라” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]