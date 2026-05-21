스마일게이트 ‘이프선셋’, 스팀 판매 10만 돌파…북미·독일서 성장세

이프선셋 이미지. 스마일게이트 제공

스마일게이트 퍼블리싱 타이틀이 의미 있는 성과를 거뒀다. 오픈월드 서바이벌 RPG ‘이프선셋(IFSUNSETS)’이 얼리액세스 출시 이후 누적 이용자 10만 명을 돌파하며 성장세를 이어가고 있다.

스마일게이트는 폴리모프 스튜디오가 개발한 해당 게임이 스팀 얼리액세스 출시 약 1년 만에 누적 판매량과 플레이 유저 수 합산 10만 명을 넘어섰다고 21일 밝혔다.

이프선셋은 미지의 섬 루미노라를 배경으로 한 오픈월드 생존 RPG 샌드박스 게임이다. 이용자는 다양한 환경을 탐험하며 자원을 수집하고 거점을 구축해 생존을 이어간다.

특히 게임은 자유도 높은 게임 플레이와 지속적인 콘텐츠 업데이트를 바탕으로 글로벌 유저층을 꾸준히 넓혀왔으며, 협동과 전투를 아우르는 콘텐츠로 장기 흥행을 이끌어내고 있다.

이번 성과의 주요 요인은 지난달 29일 적용된 대규모 해양 콘텐츠 업데이트다. 해당 업데이트를 통해 이용자는 해적선을 제작하고 해상 전투를 벌일 수 있으며, 해저 탐험을 통해 생존과 성장에 필요한 자원을 획득할 수 있게 됐다. 신규 콘텐츠 추가 이후 북미와 독일 등 해외 시장을 중심으로 긍정적인 반응이 이어지며 이용자 수 증가로 이어졌다.

스마일게이트와 폴리모프 스튜디오는 향후 이용자 피드백을 반영해 편의성 개선과 추가 해양 콘텐츠 업데이트를 지속적으로 진행할 계획이다. 또한 메인 퀘스트 동선 개선과 엔드 콘텐츠 최종 보스 크라켄 전투 추가 등을 통해 완성도를 높이고, 2026년 하반기 스팀·스토브·에픽게임즈 스토어에서 정식 출시할 예정이다.

폴리모프 스튜디오 채문석 이사는 “이번 해양 업데이트는 게임의 구조적 확장을 위한 중요한 전환점이었다”며 “유저 피드백을 바탕으로 완성도를 높여 오래 기억되는 게임으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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