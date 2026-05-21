동탄시티병원, 화성특례시 화산노인대학서 어르신 건강 강좌 진행

강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원이 지역 어르신들을 위한 건강 강좌를 통해 예방 중심 의료 활동을 이어가고 있다. 동탄시티병원은 21일 화산노인대학에서 어르신들을 대상으로 건강 강의를 진행했다고 밝혔다.

이번 강의는 고령층에서 흔히 겪는 근력 저하와 관절·척추 통증에 대한 이해를 돕고, 일상 속 건강관리 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

이날 강의는 동탄시티병원 재활치료센터 지창연 센터장이 진행했으며, 노화에 따라 나타날 수 있는 신체 변화와 근골격계 건강관리 방법에 대해 설명했다.

지창연 센터장은 강의에서 “나이가 들수록 근육과 균형감각이 감소하면서 작은 낙상도 큰 부상으로 이어질 수 있다”며 평소 꾸준한 움직임과 바른 자세 유지의 중요성을 강조했다.

이어 어르신들이 생활 속에서 쉽게 실천할 수 있는 스트레칭과 간단한 운동 방법을 소개하고, 허리·무릎 통증 예방을 위한 생활 습관 관리법도 함께 안내했다.

특히 이번 강의는 단순 질환 설명보다는 ‘건강한 일상 유지’에 초점을 맞춰 참석자들의 공감을 얻었으며, 강의 이후에는 평소 통증 관리와 운동 방법에 대한 질의응답 시간도 이어졌다.

지창연 센터장은 현재 강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원 재활치료센터 센터장으로 재직 중이며, 레드코드 국제 자격(C.N.P.)을 보유한 전문 물리치료사다.

동탄시티병원 관계자는 “고령화가 진행되면서 예방 중심 건강관리 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 건강 강의와 의료지원 활동을 지속적으로 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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