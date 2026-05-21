선우용여 “불륜 커플 많다고? 불륜이든 뭐든 아이 팍팍 낳아야” 눈길

선우용여가 다시 한번 출산을 장려했다. 출처=유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 영상 캡처

배우 선우용여가 유튜브 콘텐츠를 통해 국내 저출생 문제에 대한 개인적인 견해를 밝혔다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 선우용여가 동료 배우 전원주와 함께 과거 매입한 경기 양평군의 토지를 방문하는 영상이 공개됐다.

해당 영상에서 이동 중 제작진이 두물머리를 언급하며 “이곳에 불륜 커플이 많이 온다”고 하자 선우용여는 “불륜이든 뭐든 아이를 많이 낳아야 한다. 우리나라는 아이들이 많아야 한다”고 받아쳐 눈길을 끌었다. 국내 저출생 심화 현상에 대해 안타까움을 우회적으로 표현한 것으로 풀이된다.

선우용여의 이 같은 출산 장려 발언은 처음이 아니다. 그는 지난 1월 공개된 영상에서도 기혼자인 제작진을 향해 임신과 출산의 중요성을 거듭 강조한 바 있다.

한편 이날 영상에서 선우용여와 전원주는 경기 양평 일대에 각각 250평과 350평, 총 600평 규모의 토지를 보유하고 있다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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