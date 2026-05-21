“이게 버려진 사진?” 송혜교, 다이아 목걸이 걸치고 빵 먹는 ‘압도적 B컷’ [스타★샷]

송혜교가 화보의 B컷들을 공개했다. 출처=송혜교 SNS

배우 송혜교가 화보 비하인드 컷에서도 굴욕 없는 완벽한 비주얼을 자랑했다.

지난 20일 송혜교는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “B-cut”이라는 짤막한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 고풍스러운 아파트를 배경으로 다양한 콘셉트를 소화한 송혜교의 모습이 담겼다.

이번 화보에서 송혜교는 클래식과 캐주얼을 넘나드는 감각적인 믹스 앤 매치 스타일링을 선보였다. 특히 베이지 톤의 시스루 레이스 슬립 드레스를 입고 크로아상을 먹는 내추럴한 무드에 화려하고 볼드한 다이아몬드 파인 주얼리 네크리스를 매치해 상반된 매력으로 독보적인 아우라를 발산했다.

또 다른 사진에서는 스티치 디테일이 돋보이는 타이트한 블랙 톱과 와이드 핏의 블랙 슬랙스로 지적이면서도 매니시한 매력을 드러내는가 하면, 야외 조각상 앞에서는 볼륨감 넘치는 화이트 미니 셔츠 드레스에 스포티한 선글라스를 더해 힙하고 트렌디한 룩을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “물 마시고 빵 먹는 일상이 화보 그 자체다”, “이게 B컷이면 도대체 A컷은 어느 정도냐”, “화이트 드레스가 그야말로 ‘착붙’(찰떡처럼 잘 어울린다)” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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