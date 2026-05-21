[금주의 핫뉴스] 수술 마친 문동주, 복귀 향한 장기 재활 시동 “허투루 보내지 않겠다”

프로야구 한화 문동주. 사진=한화이글스 제공

이제는 자신과의 싸움이다. 한국 야구의 미래를 이끌어 갈 에이스 문동주(한화)가 수술을 마치고 재활에 돌입한다.

프로야구 한화에 따르면 문동주가 미국에서 우측 어깨 관절와순 봉합 수술을 성공적으로 마친 뒤 22일부터 재활 치료를 받을 예정이다. 앞서 문동주는 SNS 계정을 통해 “수술은 잘 끝났다. 걱정해 주신 모든 분께 감사드린다”라며 “앞으로 긴 재활의 시간이 기다리고 있다는 걸 잘 알고 있다. 쉽지 않은 길이겠지만, 한순간도 허투루 보내지 않겠다”고 전했다.

문동주는 최근 미국으로 건너가 LA 켈란-조브 클리닉에서 수술을 받았다. 이곳은 과거 류현진이 어깨 관절경 수술을 받았던 병원으로 세계 최고의 스포츠 정형외과로 꼽힌다. 수술은 류현진을 비롯해 이정후, 오타니 등 유명 선수들의 재기를 도운 닐 엘라트라체 박사가 담당했다.

당장은 수술 부위가 잘 아물 수 있도록 안정을 취하면서 가벼운 마사지와 스트레칭으로 주변 근육을 관리할 예정이다. 이후 어깨 주변 근육을 조금씩 강화하는 보강 운동을 거쳐 수건을 활용한 섀도 피칭, 실제 투구 프로그램까지 차근차근 밟아 다시 공을 던질 수 있는 몸을 만들겠다는 구상이다.

프로야구 한화 문동주. 사진=한화이글스 제공

프로야구 한화 문동주. 사진=한화이글스 제공

다만 구체적인 재활 기간은 아직 예단하기 어렵다. 어깨 관절와순은 투수 생명과 직결되는 부위인 만큼, 복귀까지 신중을 기해야 하기 때문이다. 통상 1년 안팎의 긴 시간이 소요됐다. 2015년 5월 같은 수술을 받았던 류현진은 1년2개월 뒤인 2016년 7월 복귀전을 치렀다. 문동주의 향후 정확한 재활 타임라인과 귀국 일정은 미국에서 수술 경과를 최종 확인한 뒤에야 구체적인 윤곽이 잡힐 것으로 보인다.

문동주는 프로 데뷔 첫해인 2022년 6월 우측 견갑하근(어깨뼈와 위팔뼈를 잇는 어깨 근육 중 하나) 부분 파열 및 혈종 진단을 받고 쉬어갔다. 2024년에도 견갑골(어깨뼈) 손상과 통증으로 수차례 전력에서 이탈했다. 올 시즌 역시 어깨 과부하를 이겨내지 못하고 지난 2일 대구 삼성전에서 15구 만에 강판됐다. 결국 매 시즌 그를 괴롭히던 부상 악순환을 완전히 끊어내기 위해 이번 수술이라는 결단을 내린 셈이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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