에스파, 자유→자아 방어→욕망→유대감…이 서사 美쳤다

에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 다채로운 감정선을 담은 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드)로 입체적인 앨범 서사를 공개한다.

에스파 정규 2집 ‘LEMONADE’는 29일 오후 1시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 각기 다른 장르와 무드 속에서도 자신만의 방식으로 살아가는 태도와 진솔한 감정을 담아낸 수록곡들로 듣는 재미를 더한다.

수록곡 'Can't Help Myself'(캔트 헬프 마이셀프)는 에스파 멤버들의 시원한 보컬과 거친 기타 사운드가 매력적인 록 장르 곡으로, 가사에는 모두가 나를 싫어해도 나답게 살아가겠다는 자유로운 메시지를 담아 글로벌 팬들과 소통한다.

또한 'Camouflage'(카무플라주)는 우주를 연상시키는 몽환적이고 세련된 신스가 돋보이는 하이퍼 팝 곡으로, 어떤 것에도 흔들리지 않기 위해 진심을 가린 채 또 다른 모습으로 살아가는 자신을 ‘Camouflage’에 빗댄 가사가 인상적이다.

이어 'My Plan'(마이 플랜)은 마음에 든 상대를 계획대로 자신의 것으로 만들겠다는 재치 있는 스토리를 에스파의 다채로운 보컬로 풀어낸 미디엄 템포의 R&B 곡이며, ''Til We Die'(틸 위 다이)는 언제나 힘이 되어준 고마운 이들과 끝까지 함께하겠다는 진심 어린 메시지를 담은 팝 록 곡으로, 청량하면서도 거친 기타 사운드와 시원한 보컬이 조화를 이룬다.

이번 앨범에는 선공개곡 ‘WDA (Whole Different Animal)’(홀 디퍼런트 애니멀)과 동명의 타이틀곡 ‘LEMONADE’를 비롯해, 글로벌 힙합 아티스트 Ty Dolla $ign(타이 달라 사인)이 피처링한 'Switchblade'(스위치블레이드), 에스파표 댄스 장르를 즐길 수 있는 ‘SHAKIN’’(쉐이킨), 'Bite'(바이트), ‘Roll’(롤) 등 총 11곡이 수록되어 있다.

한편, 에스파 정규 2집 ‘LEMONADE’는 29일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온·오프라인 음반 매장을 통해 예약 판매가 진행 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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