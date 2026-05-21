‘올라운더’ 윤산하, 미니 3집 전곡 아이튠즈 차트인→본격 컴백 활동 시작

아티스트 윤산하(판타지오 소속)가 글로벌 차트를 휩쓸었다.

윤산하가 지난 20일 발매한 세 번째 솔로 미니앨범 ‘NO REASON’(노 리즌)은 21일 오전 10시 기준 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 브라질·칠레·콜롬비아·멕시코·페루 5개 지역 1위를 차지했다. 더불어 아르헨티나·에콰도르·대만 2위, 일본·과테말라 3위, 키프로스 5위를 비롯한 총 22개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에 이름을 올렸다.

타이틀곡 ‘IDK ME’는 칠레·콜롬비아·페루·베네수엘라 1위, 브라질·코스타리카·멕시코 2위를 포함한 총 11개 지역 아이튠즈 톱 송 차트에 안착했다. 이와 함께 앨범과 동명의 수록곡 ‘NO REASON’, 윤산하의 자작곡 ‘If We’(이프 위)는 각각 5개, 2개 지역 아이튠즈 톱 송 차트에 올랐고, ‘+1’, ‘demo’(데모)까지 5곡 전곡이 베네수엘라 톱 송 차트에 올랐다.

이번 미니 3집 ‘NO REASON’은 아티스트 윤산하의 본질을 있는 그대로 표현한 앨범이다. 윤산하가 기획 단계부터 전반적인 작업까지 적극적으로 참여해 한층 주체적이고 솔직한 시선을 밀도 높게 담아냈다.

특히 타이틀곡 ‘IDK ME’는 묵직하면서도 화려한 사운드가 돋보이는 하이브리드 팝 트랙으로 글로벌한 호응을 얻고 있다. 음원과 함께 공개된 ‘IDK ME’ 뮤직비디오에서는 윤산하의 여유로운 바이브가 담겨 기대를 모은다.

윤산하는 오늘(21일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 타이틀곡 ‘IDK ME’ 무대를 음악 방송 최초로 공개하며 본격적인 컴백 활동에 나선다. 솔로 아티스트로서 더욱 업그레이드된 올라운더 역량을 발휘할 윤산하의 라이브 퍼포먼스에 관심이 집중된다.

컴백과 동시에 글로벌 차트를 점령하며 막강한 인기 화력을 입증한 윤산하는 이날 ‘엠카운트다운’을 시작으로 다양한 음악 방송과 콘텐츠에 출연하며 활발한 활동을 펼칠 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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