남윤수, 한일 로코 ‘메리 베리 러브’ 출연…지창욱·이마다 미오 만난다

사진=에이전시 가르텐

배우 남윤수가 한일 로맨틱 코미디 드라마 ‘메리 베리 러브’에 힘을 더한다.

‘메리 베리 러브(Merry Berry Love)’는 CJ ENM과 일본 지상파 방송사 Nippon TV가 공동제작하고, 일본 Nippon TV와 글로벌 OTT 디즈니+에서 공개 예정인 작품이다. 아름다운 자연 경관을 자랑하는 미지의 일본 섬을 배경으로, 국적도 배경도 전혀 다른 두 남녀 한국 공간 기획자 이유빈(지창욱 분)과 일본 여성 농부 시라하마 카린(이마다 미오 분)이 예기치 않은 오해로 엮이며 벌어지는 로맨틱 코미디다.

남윤수는 '메리 베리 러브'에서 박구남 역으로 분한다. 사랑을 위해 섬에 정착한 청년으로 두 사람의 든든한 조력자로 활약할 예정이다. 순수하고 자유로운 성격으로 특유의 맑고 청량한 매력이 작품에 활력을 더할 예정이다.

남윤수는 "박구남은 자유로운 영혼을 가졌지만, 연애에 있어서만큼은 진중한 면도 있는 매력적인 캐릭터다. 이번 작품을 통해 배우로서도 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 설레는 마음"이라며 "한일 합작 드라마인 만큼 두 나라의 스태프, 배우들과 함께 호흡을 맞추는 것 또한 매우 신선하고 매력적이었다. 최선을 다해 촬영한 작품이니 따뜻한 성원과 관심 부탁드린다"고 소감을 말했다.

CJ ENM은 아마존 프라임비디오를 통해 '내 남편과 결혼해줘' 일본판을 선보이며 역대급 성과를 기록, K-드라마 제작 역량을 입증한 바 있다.

한일 대표 청춘 배우 지창욱과 이마다 미오의 조합으로 기대를 모으는 '메리 베리 러브' 또한 글로벌 시장에서 유의미한 성적을 거둘 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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