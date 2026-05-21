에비스, ‘서울 사케 페스티벌 2026’ 참가

프리미엄 맥주 브랜드 에비스가 ‘서울 사케 페스티벌 2026’에 참가한다.

에비스는 오는 23일부터 이틀간 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열리는 서울 사케 페스티벌 2026에 브랜드 부스를 운영한다고 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째 참가다.

올해 에비스는 ‘시간이 완성한 한 잔의 프리미엄’을 콘셉트로 브랜드 스토리와 제품 가치를 소개한다. 행사 기간 동안 관람객을 대상으로 에비스 맥주의 맛을 경험할 수 있는 참여형 프로그램과 시음 행사를 진행한다. 현장에서는 프리미엄 에비스 캔과 전용잔으로 구성한 기획 세트도 한정 판매한다.

올해 136주년을 맞은 에비스는 맥아 100% 올 몰트 맥주다. 정교한 양조 과정과 품질 관리를 바탕으로 진한 풍미와 부드러운 목 넘김을 강조해온 브랜드다. 일본 현지에서는 선물용 맥주로도 알려져 있다.

서울 사케 페스티벌은 일본 전역 180여 개 양조장의 지자케를 소개하는 사케 전시회다. 올해 행사에서는 600여 종 이상의 사케를 시음할 수 있으며, 국내 주류 애호가와 업계 관계자들이 찾을 것으로 예상된다.

에비스 관계자는 “서울 사케 페스티벌을 통해 에비스가 추구하는 맥주의 품질과 브랜드 철학을 알릴 계획”이라며 “주류 박람회와 페스티벌을 찾는 소비자들에게 에비스를 직접 경험할 기회가 될 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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