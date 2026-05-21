엔씨 ‘TL’, 신규 영지 ‘닉스’ 공개…대규모 업데이트 예고

‘얼어붙은 경계: 닉스’ 업데이트 이미지. 엔씨 제공

엔씨의 MMORPG ‘쓰론 앤 리버티(TL)’가 신규 지역과 무기를 포함한 대규모 업데이트를 예고하며 이용자 기대감을 끌어올리고 있다. 설원 콘셉트의 신규 영지 닉스를 중심으로 한 콘텐츠 확장이 본격화될 전망이다.

엔씨는 오는 6월 23일 업데이트 ‘얼어붙은 경계: 닉스’를 선보인다고 밝히고 관련 티징 웹페이지를 21일 공개했다. 이용자들은 해당 페이지를 통해 신규 영지 닉스를 비롯해 고속 강하 장치 하늘쐐기, 신규 무기 권갑 등 주요 콘텐츠 정보를 확인할 수 있다.

닉스는 거대한 설원 지역으로, 저항군과 아키움 군단 모두 점령에 실패한 미지의 땅이라는 설정을 담고 있다. 현재 TL 서비스 지역 가운데 가장 넓은 규모를 자랑하며, 신규 아크 보스와 도전 차원진 콘텐츠도 함께 추가될 예정이다.

새롭게 도입되는 하늘쐐기는 마법 공학 기반 이동 장치로, 높은 곳에서 활강하거나 비행 이동 수단 미리내를 이용해 장거리 이동을 가능하게 한다. 눈보라 지형을 보다 자유롭게 탐험할 수 있도록 설계됐다.

전투 시스템에도 변화가 생긴다. 신규 무기 권갑은 공격성과 기동성, 생존 능력을 동시에 갖춘 하이브리드 무기로, 태세 전환을 통해 탱커와 딜러 역할을 모두 수행할 수 있다. 이와 함께 최고 레벨도 기존 55에서 60으로 상향된다.

엔씨는 정식 업데이트 전까지 매주 CM 다이어리를 통해 신규 지역과 무기 등 업데이트 관련 정보를 순차 공개할 계획이다. 오는 6월 16일에는 추가 미공개 정보도 공개할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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