‘박성웅과 불화’ 이수경, 집으로 복귀?…子 의대 자퇴 두고 갈등 (‘심우면 연리리’)

이수경의 행보가 시청자의 궁금증을 끈다.

오늘(21일) 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 9회에서는 가출했던 조미려(이수경 분) 앞으로 의문의 서류 봉투가 도착하며 극의 긴장감이 고조된다.

앞서 성태훈(박성웅 분)과 조미려는 장남 성지천(이진우 분)의 의대 자퇴 문제를 두고 갈등을 빚었다. 조미려는 아들을 다시 의대로 돌려보내려 했지만, 성태훈은 그의 선택을 존중하며 결정을 지켜봤다. 결국 성지천의 자퇴를 받아들이지 못한 조미려는 집을 나가 이장 부부의 집에 머물며 냉전을 이어갔다.

자식 교육을 둘러싼 부부 갈등이 계속되는 가운데, 성태훈에게 또 다른 위기가 닥친다. 조미려가 집을 비운 사이 막내아들 성지구(양우혁 분)에게 건강 이상 징후가 발생한 것. 성태훈은 예상치 못한 상황에 크게 당황하며 또 한 번 시험대에 오른다.

여기에 집을 떠났던 조미려가 다시 가족의 곁으로 돌아온 모습도 포착됐다. 조미려는 집 앞에 배달된 서류 봉투를 확인한 뒤 놀란 기색을 감추지 못하는데. 자녀 문제를 두고 쉽게 물러서지 않을 것 같았던 그녀가 급히 귀가한 이유는 무엇일지, 서류의 정체에 관심이 쏠린다. 회차가 거듭될수록 조미려를 둘러싼 비밀에도 의문이 커진다.

한편 성태훈은 평소와 다른 아내의 모습을 예의주시하며 의심의 눈길을 거두지 못한다. 그는 회사와 마을, 그리고 가족 문제까지 겹치며 또 한 번 쉽지 않은 시간을 예고한다. 과연 이들 부부에게 어떤 일이 벌어지고 있는 것인지 본방송이 기다려진다.

제작진은 “조미려 앞으로 도착한 의문의 서류 봉투가 또 다른 긴장감을 불러온다. 이를 계기로 부부 관계에 어떤 변화가 생기게 될지도 함께 주목해 달라”며 이야기에 대한 자신감을 나타냈다.

KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 9회는 오늘 21일(목) 밤 9시 50분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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