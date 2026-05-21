[이진호의 영화 속 건강이야기] ‘악마는 프라다를 입는다2’ 속 하이힐, 무릎 건강엔 어떨까

전편 개봉 20년 만에 돌아온 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’가 극장가를 달구고 있다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트 등 전편의 주역이 고스란히 복귀한 이번 속편은 개봉 2주 만에 누적 관객 126만 명을 돌파하면서 흥행몰이다.

북미에서도 개봉 첫 주 7700만 달러(약 1136억원)의 수익을 올리며 전편의 2.7배에 달하는 오프닝 성적을 기록했다.

영화는 ‘런웨이’ 잡지의 비서직을 떠난 지 20년이 지난 앤디(앤 해서웨이)의 모습을 보여주면서 시작된다. 앤디는 언론인상을 받을 만큼 뉴욕에서 존경받는 기자가 되어 있다. 그러던 어느 날 앤디는 문자 메시지 한 통으로 갑작스럽게 해고 통보를 받는다.

AI가 직업을 없애고 플랫폼이 산업을 통째로 삼키는 현실이 영화에도 반영된 것이다. 미란다(메릴 스트립) 또한 ‘런웨이’의 미래를 두고 거대 자본과 마주하며 최후의 선택 앞에 선다.

전편에서 패션 헤게모니의 정점에 군림하던 미란다는 이제 스스로 코트를 벗으며 달라진 현실과 마주한다.

작품 속 주인공들은 어려움에 처하지만 그래도 화려한 패션만큼은 20년이 지나도 여전히 눈을 즐겁게 만들었다. 런웨이 사람들은 위기의 한복판에서도 샤넬을 들고 디올을 입고 출근한다. 구조조정과 인수합병이 벌어지는 와중에도 패션만큼은 흐트러지지 않는다.

자칫 허세와 허영심으로 보일 수도 있지만 그들이 버티는 방식과 표현이다. 화려함이 어려운 현실을 버티는 마지막 자존심인 것이다. 그것이 얼마나 얇은 방어선인지 알면서도 이를 유지하는 ‘런웨이’ 직원들을 보며 속편이 전편보다 더 쓸쓸하게 다가왔다.

아울러 정체성을 유지하기 위해 패션을 고수하는 심정은 알겠지만 과연 몸이 버틸 수 있을까 하는 생각도 들었다. 특히 여주인공들은 매 장면마다 또각또각 구두 소리를 내며 등장하는데 하이힐은 체중을 앞쪽 발로 쏠리게 만들고 무릎 관절에 과도한 하중을 반복적으로 가한다.

이로 인해 무릎 관절에 가해지는 하중 분산이 불균형해서 특히 무릎 앞쪽 및 안쪽 연골의 마모 속도가 빨라져 퇴행성 관절염 위험을 키울 수도 있다. 이에 업무 특성상 부득이 키 높이 구두를 이용하는 이들 가운데, 무릎 통증이 발현된다면 조속히 전문적 치료를 받는 것이 좋다.

무릎 통증에 대한 치료법은 다양하지만 한의학에서는 추나요법과 침·약침, 한약 처방 등 한의통합치료로 관련 증상을 호전시킨다. 실제 자생한방병원 척추관절연구소가 SCI(E)급 국제학술지 '임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)'에 게재한 연구에 따르면, 무릎관절염 환자가 초기에 한의통합치료를 받을 경우 수술 위험이 31%, 진통제 사용 위험이 34% 낮아지는 것으로 나타났다.

영화 후반부, 미란다는 앤디와 나란히 앉아 말한다. “우리는 가라앉는 타이타닉 옆 작은 판자 위에 올라타 있을 뿐이야”라고. 위기를 아슬아슬하게 버티며 결국 미란다와 앤디는 살아남지만 몸은 그 무게를 여전히 받고 있다. 세상이 얼마나 빨리 변하든 그 변화를 감당하는 것은 결국 나의 몸이다. 작은 판자 위에 가라앉지 않으려 버티는 의지보다 버티는 몸이 먼저다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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