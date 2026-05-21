키움, 타격 지도 시스템 손본다… 이용규 1군 플레잉 타격코치

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 타격 파트 코치진에 변화를 준다. 1군 타격코치 공백을 내부에서 메우는 동시에, 투수 파트에 이어 타격 파트에도 총괄코치 체제를 도입해 육성 시스템 정비에 나선다.

키움은 21일 “최근 김태완 1군 타격코치가 일신상의 이유로 사의를 밝혔고, 구단이 이를 받아들였다”고 전했다.

김 코치의 빈자리는 이용규 플레잉코치가 맡는다. 이 코치는 앞으로 선수 생활을 병행하면서 1군 플레잉 타격코치로 타격 파트를 담당한다.

코칭 체계도 손본다. 키움은 지난 시즌 종료 후 김수경 투수 총괄코치를 선임하며 투수 육성 방향을 일원화했다. 선수별 성장 단계에 맞춘 지도와 구단 철학을 공유하는 시스템을 구축했고, 내부적으로 긍정적인 효과를 확인했다는 판단이다.

사진=키움 히어로즈 제공

이번에는 같은 틀을 타격 파트로 적용해 확장해 나간다. 강병식 수석코치가 임시로 타격 총괄코치를 겸직한다. 이용규 1군 플레잉 타격코치, 장영석 퓨처스팀 타격코치, 박병호 잔류군 선임코치 등과 함께 1군부터 퓨처스, 잔류군까지 이어지는 타격 지도 방향을 정리할 예정이다.

키움은 코치진 개편을 통해 선수별 장단점을 보다 세밀하게 파악하고, 팀 전체에 일관된 타격 육성 기준을 적용하겠다는 구상이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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