김병만, ‘생존왕2’ 간담회 지각 논란 직접 해명…“불찰이었다”

사진 = 뉴시스, 김병만 SNS 계정

코미디언 김병만이 ‘생존왕2’ 기자간담회 지각 논란에 대해 사과했다.

김병만은 21일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 올리며 “최근 저의 불찰로 발생한 제작발표회 지각 상황에 대해 사과드리기 위해 글을 남긴다”고 밝혔다.

그는 “지난 20일 진행된 TV조선 ‘생존왕2’ 기자간담회 참석을 위해 전날 제주도에서 서울로 올라왔다”며 “당일 오전 행사장으로 이동하던 중 갑작스러운 날씨 변화와 빗길 정체 상황을 충분히 고려하지 못했다”고 설명했다.

이어 “현장에 와주신 기자분들을 기다리게 했고, 제 잘못으로 행사 일정까지 지연되는 상황이 발생했다”며 “진심으로 죄송하다. 앞으로는 스케줄 관리에 더욱 신중을 기하겠다”고 고개를 숙였다.

또한 “불편과 어려움을 겪으신 모든 분들께 다시 한번 사과드린다”고 덧붙였다.

김병만은 “TV조선 ‘생존왕2’는 대만 오지에서 출연진과 제작진 모두가 열정을 다해 촬영한 작품”이라며 “저의 실수로 프로그램에 대한 기대감까지 줄어드는 일은 없었으면 한다. 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 전했다.

앞서 지난 20일 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서 열린 ‘생존왕2’ 기자간담회는 오전 10시 시작 예정이었으나 김병만의 도착이 늦어지며 약 20분가량 지연됐다. 이후 별도 사과 없이 행사가 진행됐다는 지적이 나오며 논란이 확산됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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