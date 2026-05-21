롯데리아, 버거류 가격 평균 2.9% 올린다

롯데리아가 오는 28일부터 버거류 판매가격을 평균 2.9% 인상한다.

롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아는 단품 버거류 22종의 가격을 조정한다고 밝혔다. 제품별 인상 폭은 100원에서 300원이다.

대표 메뉴인 리아 불고기와 리아 새우는 단품 기준 각각 100원씩 오른다. 조정 후 가격은 모두 5100원이다.

롯데GRS는 이번 가격 조정 배경으로 환율 영향과 글로벌 수급 불균형 장기화, 물류 수수료 등 제반 비용 증가를 들었다. 회사 측은 고객 부담을 줄이기 위해 최저임금과 배달 수수료 인상 폭보다 낮은 수준의 인상률을 적용했다고 설명했다.

롯데GRS 관계자는 “가맹점의 이익 보호를 위해 가맹사업자 단체와 지속적으로 논의한 끝에 판매가 조정을 결정했다”며 “리아런치 등 할인 프로모션을 통해 소비자 부담을 완화하고 안정적인 품질과 서비스를 유지하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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