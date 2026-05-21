美 도전 이어가는 고우석, 트리플A서 시즌 첫승 신고

사진=뉴시스

빅리그 문을 두드리기 위한 행보에 박차를 가한다. 미국 메이저리그(MLB) 도전을 이어가고 있는 투수 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너)이 트리플A 무대에서 시즌 첫 승을 신고했다.

디트로이트 산하 트리플A 팀인 톨레도 머드헨스서 뛰는 고우석은 21일 미국 오하이오주 톨레도 피프스서드필드에서 열린 인디애나폴리스 인디언스(피츠버그 파이리츠 산하)와의 더블헤더 1차전에 구원 등판해 1이닝을 무실점으로 막았다.

고우석은 양 팀이 2-2로 맞선 연장 8회 초 마운드에 올랐다. 승부치기 규정에 따라 주자가 2루에 배치된 상황이었다. 한 번의 안타가 실점으로, 이내 승부를 가를 수도 있을 터. 하지만 흔들리지 않았다. 공 24개를 던져 피안타와 사사구 없이 삼진만 두 차례 잡아낸 뒤 무실점으로 이닝을 매조졌다.

타선도 화답했다. 8회 말 2사 2루서 끝내기 안타가 나온 것. 이날 톨레도의 승리투수는 고우석의 몫이었다. 마이너리그서 활약 중인 가운데 더블A와 트리플A를 통틀어 그의 올 시즌 첫 승이다.

최근 KBO리그 복귀가 아닌 MLB 도전을 향한 의지를 불태우고 있다. 흐름도 나쁘지 않다. 지난 9일 트리플A로 다시 승격된 고우석은 승격 당일 멤피스 레드버즈(세인트루이스 카디널스 산하)를 상대로 3이닝 무실점을 기록한 바 있다.

무엇보다 기세가 워낙 좋다. 지난 4일 경기를 기점으로 5경기째 연달아 실점을 내주지 않았을 정도다. 고우석은 올해 트리플A 6경기에 등판, 1승1패 2홀드 평균자책점 2.89를 써냈다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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