‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 모바일 상륙…그랜드 론칭 완료

넷마블이 액션 RPG 신작 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’를 모바일 플랫폼에 정식 출시하며 그랜드 론칭을 완료했다. 이를 기념해 다양한 이벤트를 진행하며 이용자를 맞이한다.

넷마블은 21일 왕좌의 게임: 킹스로드를 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 정식 출시했다고 밝혔다.

앞서 지난 14일 PC 버전으로 먼저 그랜드 론칭된 이 게임은 스팀에서 이용자들의 긍정적인 평가를 받으며 안정적인 서비스를 이어가고 있다. 이번 모바일 출시를 통해 이용자들은 다양한 플랫폼에서 동일한 세계관을 경험할 수 있게 됐다.

넷마블은 이번 론칭을 기념해 다양한 이벤트도 마련했다. 총 4종의 이벤트를 통해 출석 보상과 레벨·미션 달성 보상이 제공되며, 이용자들은 희귀 등급 야인 코스튬, 고급 엘크 탈것, 전설 유물 선택 상자 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

한편 왕좌의 게임: 킹스로드는 HBO의 인기 드라마 왕좌의 게임 시즌4 세계관을 기반으로 제작된 오픈월드 액션 RPG다. 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 확보해 제작됐으며, 원작의 설정과 캐릭터를 고퀄리티로 구현해 몰입감을 높인 것이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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