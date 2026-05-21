LG의 승리를 노래하라…에이티즈 여상·먼작귀·엘린이 출격

사진=LG트윈스 제공

‘LG의 승리를 노래하라!’

프로야구 LG가 22일부터 24일까지 잠실구장서 열리는 키움과의 주말 3연전서 승리기원 시구를 진행한다.

22일 보이그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 여상이 출격한다. 시구자로 나선다. 에이티즈는 K팝 보이그룹 최초 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 오르는 등 글로벌한 행보를 이어가고 있다.

동료들은 이미 시구 경험이 있다. 윤호는 미국 메이저리그(MLB) LA다저스서, 우영은 월드베이스볼클래식(WBC)에서 시구한 바 있다. 여상은 처음이다. “첫 시구를 LG에서 할 수 있어 영광이고 설레는 맘이다. 시구의 에너지가 잘 전달돼 선수들이 다치지 않고 좋은 결과가 나오길 바란다. 나 또한 열심히 응원하겠다”고 소감을 밝혔다.

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23일엔 ‘먼작귀 브랜드데이’가 열린다. 먼작귀(먼가 작고 귀여운 녀석) 캐릭터 치이카와, 하치와레, 우사기가 시구 이벤트에 나선다. 먼작귀는 올해 개막 미디어데이서 염경엽 LG 감독의 소개로 화제를 모은 바 있다.

LG는 이번 3연전 기간 중앙 매표소 포토존을 설치, 22일부터 25일까지 4일간 외야 캐치볼장에는 팝업스토어를 운영한다. 나아가 먼작귀 에디션으로 만들어진 26종의 랜덤 선수 포토카드도 함께 출시한다.

24일엔 엘린이(LG+어린이)들이 승리를 노래한다. 제7회 엘린이 사생대회에서 LG상(고학년)을 수상한 오수민 엘린이가 시구, 럭키상(저학년)을 수상한 송지민 엘린이가 시타를 맡는다. 오수민 엘린이는 “LG 시구를 하다니, 상상을 뛰어넘는 일이 벌어진 것 같아 믿기지 않는다. 너무 기쁘고 평생 잊지 못할 추억이 될 것 같다. 감사하다”고 소감을 남겼다. 송지민 엘린이는 “엘린이 사생대회 럭키상 받아서 정말 행복하다. 제일 좋아하는 LG와 오지환을 가까이에서 볼 수 있어 기쁘다. 시타도 재미있을 거 같다”고 방긋 웃었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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